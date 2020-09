Anitta enaltece a la mujer con sencillo “Me Gusta”

La también actriz se presentará en el programa "The Tonight Show" con Jimmy Fallon el próximo 23 de septiembre. Foto: Referencia.

Reafirmar la presencia femenina es una de las consignas que forma parte de la carrera musical de la estrella brasileña Anitta.

Su nuevo sencillo, Me gusta, valida una vez más ese compromiso que procura llevar con la alegría que distingue su música.

“Esta canción en la letra dice que 'me gustan las mujeres que son corajudas, que tienen actitud, que tienen el coraje de ser quienes quieran ser. Trae un mensaje de empoderamiento”, destacó la jovial intérprete a Primera Hora por videollamada desde Brasil, luego de saludar con un efusivo “¡me encanta Puerto Rico! ¡Estoy muy feliz!”. “El mensaje es que la mujer se debe aceptar sin miedo, y el video trae todo tipo de belleza de mujer”, añadió sobre el sencillo que alterna líneas en español con otras en inglés, y que cuenta con la colaboración de la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B, y el intérprete urbano puertorriqueño Myke Towers.

Además de enaltecer el valor del género femenino, Anitta expresó que través del tema también expresa su atracción hacia la mujer.

“También hablamos de eso. Yo soy abiertamente bisexual y para mí no hay problema”, sostuvo con firmeza. “A mi familia tampoco le importa. Ellos me aceptan de la manera que yo soy. A veces pienso cómo sería de triste para mí si mi familia no aceptara mis maneras, mis opciones”, manifestó pensativa. “Es como un acceptance (aceptación). Lo que me gusta hacer con todas las personas es ‘siéntanse abrazadas, y sientan que hay más gente como ellas’, y por eso me importa mucho usar mi arte para que la gente sepa que estoy ahí, poniendo mi cara también para recibir las críticas que sean”, sostuvo.

Precisamente, confesó que desde que hizo pública su bisexualidad, los comentarios de desaprobación, así como consejos para mantener silencio al respecto por temor a que afecte su carrera, han formado parte de su cotidianidad.

“Muchas veces, muchísimas”, confesó. “Si yo tengo que fingir ser algo que no soy, prefiero entonces no hacer nada porque yo soy terrible fingiendo, mintiendo. Eso es terrible para mí”, expresó. “En mi cara ves si estoy hablando la verdad o no. Soy muy directa, entonces para mí sería muy difícil mantener un personaje que no soy. No me importa si la gente habla mal o habla bien”, dijo. “No voy a ser la primera. Esta es la vida pública, una vida abierta para todos. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no”.

Una fusión de ritmos

Dentro de su amplio interés musical, el género urbano figura entre sus favoritos, por lo que trabajar con Myke Towers resultó acertado para Me gusta, que además de reguetón, cuenta con una fusión de ritmos que incluyen el funk brasileño y el pop comercial.

“Él vino a Brasil. Le encantó. Eso me puso muy orgullosa, que le gustara mi país”, señaló emocionada sobre el artista urbano, con quien filmó el vídeo musical en Salvador de Bahía. “Lo grabamos en el mismo lugar donde Michael Jackson grabó su video They Don’t Care About Us. Es un lugar histórico”, especificó. “Con Cardi B fue una sorpresa. Mi manager sabe que yo soy una fan”, mencionó sobre el momento en que descubrió su colaboración, cuando el manejador le pidió que escuchara la nueva versión para su aprobación, sin anunciarle quién era la invitada. “Estoy escuchando la canción y repente la voz de Cardi B, y me dije ¡¿qué está pasando?! ¡no puedo creerlo!”, narró con marcado entusiasmo la cantante, quien hace dos meses lanzó Tócame, junto con Arcángel y De La Ghetto.

“Fue como un retorno mío a estas raíces del reguetón, que en Brasil no suena tanto como en otros países latinos que hablan español”, dijo sobre el sencillo con los veteranos exponentes urbanos.