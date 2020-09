Ozuna da detalles de su colaboración con Sia y Doja Cat / LOSA Radio

Ozuna compartió en una entrevista exclusiva con Carlos Adyan para "En Casa con Telemundo" nuevos detalles sobre su reciente colaboración con Sia y Doja Cat; además aseguró que tiene preparadas sorpresas increíbles en su próxima presentación del 21 de octubre en la ceremonia de los Premios Billboard 2020 que se transmitirá en vivo por Telemundo.

El boricua reveló que estas dos artistas "están rompiendo en el mundo de la música anglo" y se siente orgulloso y honrado de estar al lado de estas poderosas mujeres trabajando en su canción "Del Mar"; también confesó que trabajó con Camilo y que lo considera un ser "súper especial, humilde y humano."

Tras conquistar a una audiencia global con los álbumes, "Odisea" (2017), "Aura" (2018) y "Nibiru" (2019), la superestrella latina presenta su álbum" ENOC" y su trabajo más sólido a nivel de contenido y música, siendo fiel a su estilo del romance pícaro y sensual, sin dejar fuera la bravura lírica tan natural del género urbano.

Ozuna realizó colaboraciones con estelares figuras del género urbano, entre ellos, Daddy Yankee, Wisin, Zion & Lennox, Nicky Jam, J Balvin, Los Legendarios y Tito Gárgola .

Sia aceptó la invitación de Ozuna para hacer una colaboración musical

En una entrevista radiofónica la cantante australiana promocionó su último lanzamiento Riding on My Bike canción incluída en el álbum At Home With The Kids cuyo material discográfico otorgará sus ganancias a la ONG Save The Children.

La artista anunció que en un par de semanas lanzará una colaboración junto a Doja Cat y Ozuna este último le habría propuesto participar en un nuevo tema musical.

Sia cantará en español a pesar de que no habla el idioma confesó que su guardaespaldas la apoyo en la pronunciación para la grabación de la canción.

Sin revelar más detalles de la colaboración la intérprete de Chandelier aseguró que es algo totalmente diferente a lo que hemos escuchado a lo largo de su carrera musical comentó que la relevancia no le importa, por lo que habrá que esperar unas semanas más para escuchar a la artista cantar en español.