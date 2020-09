Así suena el remix de "Relación" junto a Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Rosalía / Tiraeras de Reggaeton

Hoy, día 4 de septiembre, el mundo ha podido conocer el que tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los nuevos hits de música urbana de la temporada.

El cantante y productor panameño Carlos Isaías Morales Williams (conocido por su nombre artístico, Sech), que triunfó hace unos meses con el lanzamiento de la canción 'Relación', ha decidido juntar a algunas de las estrellas latinas más poderosas del género para sacar un remix del tema que promete dar mucho que hablar.

Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Rosalía son los artistas que colaboran en esta nueva versión de la canción, que ha sido presentada hace unas horas de mano de un videoclip en el que la catalana ha vuelto a convertirse en el centro de atención como la voz femenina de una historia que ahonda en una relación de pareja marcada por el maltrato, y de la que la mujer consigue finalmente escapar sin querer volver a saber nada de su examante.

El elenco de voces de primera fila y el historial de la propia canción original (una de las más reproducidas en TikTok) son credenciales de peso para garantizar el éxito del remix. Y de momento, en las redes sociales ha sido recibido con entusiasmo.

Te puede interesar: Decir adiós es crecer: Se cumplen seis años de la muerte de Cerati

El hashtag #RosalíaRelaciónRemix, de hecho, se ha convertido en tendencia en nuestro país. Y es que la intérprete catalana prosigue su fulgurante escalada a la cima del reconocimiento internacional sin detenerse casi ni a respirar, y cada vez es mayor el fanatismo que despierta con cada proyecto en el que se embarca.

Y los comentarios dejados por los internautas en el video oficial del remix colgado en YouTube dan fe de ello.

"Rosalía lo mejor del remix sin duda alguna!! Nunca me imaginé que la iba a romper así, toda una reina", "Pensé que un remix de esta canción no era necesario, pero ahora he descubierto que lo necesitaba. Será una bomba con ese bombón de Rosalía", "PARECE QUE EL VÍDEO FUERA DE ROSALÍA, QUE TOPPPP ESSS. La versatilidad vocal es demasiado buena!!", "Diooooh mioooooooh Rosalía otro leveeeel ✨✨✨ me encanta su toque", "Rosalía enseñándole a Karol G como se hace", "Este remix solo necesitaba a ROSALIA".