BTS estrena su primera canción en inglés "Dynamite"

La banda surcoreana de K-Pop BTS, formada en 2010, ha lanzado su nuevo single, titulado 'Dynamite', con videoclip incluido.

Se trata de la primera canción en inglés de la banda, y llega con el objetivo de traer una nueva ola de energía alegre y con confianza, tan necesaria en los tiempos del COVID-19.

'Dynamite' llega seis meses después del lanzamiento del último álbum de BTS en febrero, titulado 'Map of The Soul: 7', y además con los miembros del grupo cuenta con la colaboración de Davis Stewart y Jessica Agombar, conocidos por participar en 'What A Man Gotta Do' de los Jonas Brothers y 'I Love You's' de Hailee Steinfeld.

El estreno oficial de la canción en televisión tuvo lugar en los MTV Music Awards el 20 de agosto, pero Dynamite ya está en YouTube y en el momento de escribir esto se encuentra en el número 4 de tendencias mundiales.

BTS también tiene pendiente de estreno la cuarta adaptación cinematográfica de sus shows, titulada 'Break The Silence: The Movie', que tiene prevista su llegada las salas de cine en más de 70 países el próximo 10 de septiembre, con 40 países más el 24 de septiembre.

Las fechas varían según el territorio y están sujetas a cambios según el estado de reapertura de los cines locales ", explican en su web www.btscinemas.com.