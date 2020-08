Chesca se une con Pitbull y Frankie para presentar "TE QUIERO BABY" / Saban Music

Los Ángeles, California (14 de agosto del 2020) – Después del lanzamiento exitoso con Static & Ben El y Pitbull, "Subelo (Further Up)," y los temas, "Deja De Hablar (ft. Jon Z)" e "Hijo De Uff (ft. Sebas)", Chesca regresa con más fuerza con su nuevo sencillo, "Te Quiero Baby (I Love You Baby)" que será todo un acontecimiento al lado de Pitbull y el legendario Frankie Valli.

"Te Quiero Baby (I Love You Baby)", es una nueva versión/interpolación del icónico éxito "Can't Take My Eyes Off You”, grabada por el memorable Frankie Valli en 1967.

Chesca y Pitbull han colaborado anteriormente y juntos tienen una química increíble tanto en sus producciones musicales como en sus presentaciones en vivo.

Recientemente, Chesca y Pitbull demostraron su éxito cuando establecieron su sencillo, "Subelo" (Further Up) junto a Static y Ben El, lograra ser número uno, según informara Billboard. También brillaron al interpretar su exitosa canción "Cinco de Mayo" en Premios Lo Nuestro 2020.

Chesca tiene actualmente más de 12 millones de visitas a su canal de YouTube. En Instagram 160 mil seguidores y en la plataforma del momento, Tik Tok, 150 mil seguidores con 2.2 millones de “likes”.

Pitbull tiene más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 9 billones de visitas en YouTube y 8 millones de seguidores en Instagram. Este año, el éxito icónico "Can't Take My Eyes Off You" de Frankie Valli gano nueva popularidad y ahora se utiliza en la red de TikTok.

“Te Quiero Baby (I Love You Baby)” entra con fuerza y seguramente la gente reconocerá este ritmo popular.

Acerca de: CHESCA

CHESCA nació y se crió en Puerto Rico y creció alrededor de una familia con etiqueta musical. En octubre del 2018, ella lanzó su primer sencillo en español, "Azúcar" - un disco de pop urbano con la combinación de reggaetón y sonidos latinos producidos por el productor ganador del Grammy, Jimmy Joker, y los compositores, ganadores del Grammy a la Mejor Canción Escrita, AJ Janussi, Bilal The Chef, I AM Chino y Jorge Gómez. Esta canción, junto con su video musical dejaron huella en la industria al generar más de 4 millones de visitas como lanzamiento independiente.

Acerca de Pitbull

Pitbull, sin duda es un disruptor musical a escala global, como superestrella internacional, independiente ganador del GRAMMY®, y defensor de la educación, emprendedor comercial, así como orador motivacional. Con innumerables premios, docenas de número uno internacionales, cientos de certificaciones de oro y platino, ventas de sencillos de más de 80 millones y vistas acumuladas de más de 15 billones, una de las carreras más impresionantes en la historia de la música ha preparado el escenario para crear un cambio real.