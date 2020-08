Banda Los Recoditos y Grupo Codiciado lanzan "para qué me las diste" / Universal Music

LOS RECODITOS no dejan de sorprendernos, y en esta ocasión no es la excepción con la presentación del primer sencillo de su nueva producción. Se trata del tema “Para qué me las diste”, con quien nuevamente comparten interpretación con Grupo Codiciado.

Las notas de la canción están llenas de desamor, engaño e infidelidad, una historia retratada a través de la letra de “Para qué me las diste” que a partir de hoy se escuchará en todas las estaciones de radio de México y Estados Unidos.

“Para qué me las diste” es de la autoría de Erick Aragón, vocalista de Codiciado, con quien RECODITOS ha hecho una excelente mancuerna musical, tal y como lo demostraron en “Di”, el tema que antecedió a este sencillo y que tuvo excelente aceptación en las plataformas digitales.

“Para qué me las diste”, viene acompañado de un ‘interesante’ video que no deja nada a la imaginación. Un videoclip completamente diferente a lo que nos ha presentado Recoditos anteriormente, y en donde el espectador podrá ver impactantes y candentes escenas íntimas que enmarcan la esencia de esta canción.

El video, producido por Poncho y Joel Lizárraga, está realizado en un solo ángulo, lo que permite jugar con la entrada y salida de los protagonistas e intérpretes de este tema que ya promete ser uno de los más importantes en la carrera de la Banda que ya rebasa las tres décadas de trayectoria.

“Para qué me las diste” está disponible a partir de hoy en todas las plataformas digitales, al igual que el video que ya se puede disfrutar a través del canal oficial de YouTube de BANDA LOS RECODITOS.