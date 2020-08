Drake Bell planea dueto con Christian Nodal / Shotoe

Drake Bell es uno de los músicos estadounidenses que más ha demostrado su amor por Latinoamérica. Por medio de sus canciones conformadas por sonidos latinos, pop y urbano, el compositor de 34 años de edad ha creado un vínculo fuerte con sus seguidores de habla hispana, quienes han disfrutado de temas como Fuego lento y No perdamos más tiempo.

En entrevista con Publimetro, Drake habló sobre su nuevo sencillo llamado Diosa, así como su entusiasmo por colaborar con más artistas latinos.

¿Qué significa para ti esta nueva canción Diosa?

–Estoy muy emocionado por este nuevo tema, Diosa continúa con mi exploración en los ritmos latinos y continúo cantando cada vez más y más en español, entonces realmente estoy muy feliz de seguir en mi exploración de la música latina.

En los últimos años hemos visto que estás más inmerso en la cultura latina ¿A qué se debe esto?

–Solo la amo, amo toda la música latina. Crecí en el condado de Orange en California y había mucha cultura latina alrededor de mí y escuché mucha música y después viajé por toda América Latina, toqué en festivales, conocí nuevas bandas y artistas que realmente me inspiraron e influyó en mi composición una vez que regresé a Estados Unidos.

¿Has pensado colaborar con más artistas latinos?

–Me encantaría, me encanta seguir por este camino. Estaba escribiendo una canción antes de ponernos en cuarentena pero sin compartirla con nadie y me encantaría realizar una colaboración con Juanes y con otros artistas increíbles. De hecho estuve hablando con Christian Nodal sobre colaborar pero eso fue antes de la cuarentena también, así que sí, me encantaría explorar todas esas oportunidades.

Tienes muchos seguidores en Latinoamérica ¿Qué significan para ti?

–Es increíble e importante para mí, ellos han sido asombrosos. Los fanáticos de América Latina son los más grandes que tengo, a todos los lugares que voy de Latinoamérica siempre me reciben de forma increíble. Desde el aeropuerto hay gente que me está esperando, muchísimas personas en los conciertos, personas fuera del hotel y eso es asombroso.

También ver que acabo de lanzar Diosa y en toda Latinoamérica en TikTok y otros sitios streaming tiene millones de reproducciones y lo comparten. En TikTok ha sido número uno en América Latina y hay algunos videos de personas bailando, cantando y participando con esta canción. También participan en las charlas que hago por redes sociales y es genial ver eso.

¿Cómo será el video de Diosa?

–En cuanto la cuarentena se termine me gustaría filmar en algún lugar de América Latina como lo he hecho antes en mi canción Fuego lento, en Ciudad de México, entonces me gustaría de nueva cuenta viajar en Latinoamérica y filmar el video de Diosa.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu carrera como músico?

–Tocar en conciertos, creo que es lo más asombroso el poder estar realmente junto a las personas y compartir ese momento con mis seguidores, ver sus caras, estar juntos, verlos cantando y esa es la parte más increíble de mi trabajo.

¿Es difícil para ti estar lejos de los escenarios debido a la pandemia?

–Es diferente no poder verlos y no estar con ellos, pero he sido un justiciero y creo que es increíble con la tecnología poder estar conectados aunque estemos aislados. Con la tecnología podemos creo que lo podemos hacer bien y seguir conectados pero definitivamente no es lo mismo que estar junto a ellos.

¿Cuáles han sido los retos más importantes de tu carrera?

–No sé si es un desafío pero realmente me encanta explorar diferentes sonidos y ritmos en mi música y no mantenerme igual todo el tiempo. A veces rock and Roll, pop, pop latino, urbano. Realmente amo explorar todos los tipos de sonidos musicales.

609 mil oyentes mensuales tiene Drake Bell en la plataforma de música Spotify y su reciente canción cuneta con más de 177 reproducciones.

¿Dónde y cuándo ver el concierto?

El concierto se llevará a cabo el próximo 15 de agosto a las 20:00 horas y los boletos se pueden conseguir en la página boletia.com. "Estoy muy emocionado por este concierto en el que toda Latinoamérica está invitada", afirmó Drake.