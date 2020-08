¡Regresa a la música! Miley Cyrus anuncia adelanto de su nuevo álbum / Famazine

Durante el aislamiento social por la crisis sanitaria, Miley Cyrus ha estado muy activa, ya sea repartiendo comida para el personal médico que lucha contra el coronavirus.

Ahora, la intérprete de “We can’t stop” compartió una serie de imágenes de su nueva producción musical.

La cantante Miley Cyrus, de 27 años, ha vivido un par de años lleno de dificultades personales y profesionales, lo que provocó que su nuevo álbum no pudiera estrenarse en mayo del año pasado, pero la espera parece haber terminado, pues a través de sus redes sociales la exestrella Disney anunció su regreso a la música.

La intérprete de ‘Adore You’ publicó en su cuenta de Instagram un teaser de lo que sería su próximo estreno en éste se le ve a ella, con una blusa blanca de tirantes y mucho brillo con una canción de fondo de ella se alcanza a ver, en luces neón, la palabra ‘disco’.

Después compartió otra imagen en la que aparece sosteniendo un micrófono junto al mensaje ‘Midnight sky, teaser disponible en las historias de Instagram’. Finalmente la cantante emoción más a todos sus seguidores, pues publicó otra imagen a lado de Dua Lipa y WATT, en la descripción se puede leer: “Dua ha escuchado lo que no has… ”.

Recordemos que Miley pasó por un sinfín de complicaciones que la mantuvieron alejada del mundo de la música. Tras su separación con Liam Hemsworth, tuvo que someterse a una operación de cuerdas vocales, debido al desgaste que ha sufrido por estar de gira desde los 12 años.

El hashtag del Tweet que publicó hace referencia al tweet inicial de Cyrus en mayo del año pasado, donde la cantante mencionaba que lanzaría tres EP: She Is Coming, She Is Here y She Is Everything, todos los cuales compondrían un disco de larga duración titulado She Is Miley Cyrus. Hasta el momento, sólo había lanzado uno de esos EP, She Is Coming, que está compuesto por el single “Mother’s Daughter”.

Sin embargo, el álbum She is Miley Cyrus debió de haber salido en mayo del año pasado, pero la artista tuvo que aplazarlo tras ser operada de las cuerdas vocales, por lo que anunció su retiro temporal de la música.