Ricardo Arjona y la historia de su dueto con Pablo Alborán

Una de las grandes sorpresas de "Blanco", el nuevo álbum de Ricardo Arjona, es "El amor que me tenía" a dueto con el cantautor español Pablo Alborán, una canción que ambos interpretan de manera fascinante con arreglos acústicos.

Cada una de las composiciones del músico guatemalteco tiene su historia, mismas que compartió en una rueda de prensa internacional que llevó a cabo vía Zoom, a la que fueron convocados más de 90 medios de comunicación, entre estos, El Debate.

El dueto con Pablo Alborán fue muy poco planificado, "más como deben de ser las participaciones, hoy los duetos y las colaboraciones se dan muchísimo más por intereses de otro tipo, yo entro allá, tú entras acá", mencionó Ricardo Arjona. Sin embargo, dicho dueto surgió por otras intensiones, todo muy natural. Ambos comparten la idea de crear buena música. "No sabemos lo que va a pasar, si sabemos el gusto que nos dio haberlo hecho".

Ricardo Arjona nos contó que "El amor que me tenía" es una canción inmensamente colombiana. En el primer verso hay una referencia al libro Cien años de soledad, del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez.

"En el Soho, hay un café donde me escondo y en París, perdí el amor que me tenía recostado en el sofá de mí Macondo, solo, más que todos los Buendía".

No hay que dejar de mencionar que las letras de rimas siempre ocurrentes de Ricardo Arjona, lo han convertido en una especie de Joaquín Sabina de Latinoamérica.

"La canción marca este acercamiento mío con Macondo, en una manera bastante particular de hacer una analogía entre lo que está pasando, y el Macondo y la soledad de los Buendía.

Quien ha leído algunas de las obras de Gabriel García Márquez, ubica de inmediato al mítico Macondo. "La historia mía con Gabriel García Márquez es una historia muy simpática", expresó.

Años atrás Ricardo Arjona y Gabriel García Márquez vivían a escasas calles de una conocida colonia en la Ciudad de México. Tanto era la admiración del cantautor guatemalteco por el maestro Gabo, que nunca quiso tener contacto con él.

"Nunca conocí a García Márquez y vivía muy cerca mío, nunca quise establecer contacto, quizá por la misma admiración que yo le tenía, él vivía en El Pedregal y éramos prácticamente vecinos, una vez lo seguí por todo El Pedregal y fui a parar hasta Coyoacán siguiéndolo en su carro blanco, me acuerdo, pero nunca me atreví, nunca quise conocerlo, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz quien era muy amiga de él, muy amiga mía, me llamaba y me decía: 'salvaje tienes que venir para acá, estamos con Gabito, ven para que lo conozcas'".

"Y yo me negué porque quería dejar intacto al personaje, creo que 'El amor que me tenía' no hubiese existido si no hubiese sido por estas historias que me llevaron a través de la literatura de García Márquez.

En un principio no estaba planeado que Pablo Alborán hiciera el dueto en "El amor que me tenía". Ricardo Arjona señaló haber recibido muchas versiones del sencillo "Hongos", tanto de personas muy conocidas, como de personas pocas conocidas.