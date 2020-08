Ángela Meyer a Bad Bunny: "Le sugiero devuelva el premio ASCAP” / Primera Hora

La decisión de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) de nombrar a Bad Bunny compositor del año, en los Premios ASCAP de la Música Latina 2020, sigue generando controversia.

Según la entidad, esta decisión se toma para honrar a compositores de los temas más difundidos cada año, y Bad Bunny lo logró.

Es decir, se debe a popularidad y no a sus atributos como compositor.

Esta selección no ha sido aceptada por algunos artistas, entre ellos Ángela Meyer quien se ha hecho eco de unas expresiones de la actriz Sharon Riley, hija de la fenecida cantautora Sylvia Rexach.

En una publicación en su cuenta de Facebook, Meyer narra cómo Riley decidió romper relaciones con ASCAP, la que replicamos a continuación:

Nota aclaratoria: No justifico las ayudas a través de su fundación Bad Bunny. Me preocupa más el mensaje equivocado a los niños y adolescentes. Si con dinero calla conciencias, les aclaro que nunca será la mía. Me expliqué?”.

Esta publicación ha obtenido miles de comentarios respaldando la opinión de Meyer.

Hace una semanas, la cantante venezolana Karina criticó que las letras del puertorriqueño sean consideradas una composición.

Sin embargo, algunos compositores que han sido abordados sobre el premio conferido a Bad Bunny no han querido emitir su opinión para no enemistarse con el artista.

ASCAP protege los derechos de autor de sus miembros, mediante el monitoreo de ejecuciones públicas de su música, bien sea a través de emisoras de radio o presentaciones en vivo.