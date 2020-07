Koffee presentó su nuevo sencillo "Presión"

Tanto "Pressure" como el antes mencionado "Lockdown" siguen el aclamado EP Rapture Foto: Referencia.

A principios de este mes, Koffee dio a conocer un nuevo y hermoso sencillo titulado " Lockdown " , que habló sobre descubrir el amor después del final de la cuarentena que hemos tenido que experimentar en todo el mundo.

Como REVOLT informó anteriormente junto con el estreno del video musical de esa canción, la estrella jamaicana también reveló recientemente otro corte titulado "Presión" durante una presentación en vivo a través de High Snobiety . Ahora, "Presión" oficialmente toca tierra para que sus fanáticos disfruten en su totalidad.

Producida por Ryan Bailey, la canción ve a Koffee revelar su fuerza en medio de sus luchas, algo con lo que probablemente todos nos podamos identificar:

"Señor, ten piedad, este cya no empeora, haffi lo llamo maldición, cómo me duele el corazón, llámalo cerosee, porque desde mi nacimiento /

A la primera me siento como si el Padre me abandonara, pero, mmm, todo cuando estalla la presión, nunca me rindo, no, no, no, yo nunca me rindo ... / "

Tanto "Pressure" como el antes mencionado "Lockdown" siguen el aclamado EP Rapture, que fue lanzado en marzo pasado y contó con éxitos como "Toast", "Raggamuffin" y la canción principal. Ese proyecto llevó a Koffee a la cima de la lista de álbumes de reggae de Billboard y le valió un Grammy al mejor álbum de reggae, convirtiéndola en la primera y más joven en lograr esa hazaña.

Koffee también ha formado un vínculo con sus compañeros de música jamaicana , incluido Chronixx, quien recientemente lanzó su propio sencillo " COOL AS THE BREEZE / FRIDAY ". Durante una entrevista con Ebro Darden & Co. en Hot 97, Chronixx habló sobre la influencia que Koffee ha tenido sobre él:

"Koffee realmente me hizo una persona más emocionante musicalmente, después de ver cómo se acerca a su creatividad, fue como un soplo de aire fresco".

Presione play en "Presión" a continuación. Si te lo perdiste, también se agregó otro sencillo de Koffee, la "W" asistida por Gunna