Billie Eilish lanza nuevo sencillo ‘My Future’

Un tema compuesto íntegramente durante el confinamiento en Los Ángeles, el tema, como la mayoría de la discografía de Eilish, ha sido producido por su hermano Finneas y es el primer lanzamiento de los hermanos desde que presentaran principios de este año “No Time To Die”

2020 comenzó con Billie Eilish ganando 5 GRAMMY en la 62a entrega de los Premios GRAMMY® en enero, donde obtuvo el premio a Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. En febrero, Billie subió al escenario con su hermano FINNEAS para ofrecer una interpretación entusiasta de The Beatles "Yesterday" en la 92ª entrega de los Oscar.

Más tarde ese mes, lanzó su canción oficial de James Bond, aclamada internacionalmente, "No Time To Die". Llegó marzo, y la sensación pop global estaba lista para embarcarse en su primer gira mundial, la cual fue pospuesta a los pocos días en Norteamérica, ya que el país entró en bloqueo.

De vuelta a casa, aislada en Los Ángeles, con más tiempo y espacio en sus manos, "My Future" es el producto de una joven segura, que entra en juego, mientras contempla lo que está por delante, lo que significa un nuevo capítulo para la icónica adolescente.

"Es una canción que es realmente muy personal y especial para mí”

El tema, como la mayoría de la discografía de Eilish, ha sido producido por su hermano Finneas y es el primer lanzamiento de los hermanos desde que presentaran principios de este año “No Time To Die”, la banda sonora para la próxima película de James Bond que no ha podido estrenarse por el coronavirus.

A diferencia de otros temas populares de Eilish, “My Future” deja a un lado su vertiente más electrónica y apuesta por un sonido más orgánico que al inicio parece una balada a piano y hacia la mitad despierta con ritmos más próximos al R&B y una cadencia entre el funk y el jazz.

“Estoy enamorada de mi futuro, no puedo esperar para conocerla. Estoy enamorada, pero no con nadie más. Solo quiero conocerme a mí misma”, dice su letra, que refleja un momento de “crecimiento personal”, afirmó la artista.

Capaz de aunar en consenso al público y a la crítica, Eilish se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento, especialmente tras la publicación de su aclamado disco “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”.

En los últimos Grammy, la cantante hizo historia al ganar con 18 años recién cumplidos las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.