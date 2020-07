El cantante afrolatino, Eix, y Cauty se unen a Lalo Ebratt para lanzar "Siempre Viva REMIX”

Bajo la producción de Ciian y Jay Music, Siempre Viva Remix es “un reggaetón bailable Foto: Referencia.

Miami, FL. (30 de julio de 2020) - Luego de iniciar el mes de Julio por todo lo alto, debutando #2 en Tendencia Global con su hit “Infiel Remix”, EIX está listo para volver a repetir la hazaña y cerrar el mes con broche de oro. HOY, el artista puertorriqueño lanza su nuevo sencillo “Siempre Viva Remix” junto a Cauty y el artista colombiano Lalo Ebratt, bajo el sello de Duars Entertainment. El tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.

“Siempre Viva” forma parte del primer álbum de EIX titulado “Yo Soy Eix” y esta nueva versión llega para internacionalizar el tema de la mano del gran exponente de reggaeton, Lalo Ebratt. “Siempre Viva Remix” se creó entre Colombia y Puerto Rico, por la situación que se está atravesando actualmente a causa del Covid-19.

Lee también: Aitana y Morat estrenan "Más de lo que aposté"

Lalo Ebratt ha colaborado con grandes exponentes del género urbano y en esta ocasión le dio su toque especial al tema para llevarlo a otro nivel. “Seguramente el público disfrutará mucho de Siempre Viva Remix con la colaboración de un gran artista, Lalo Ebratt. Aunque no lo he podido conocer en persona, me llena de mucha emoción poder lanzar este sencillo junto a él”, comentó EIX.

Bajo la producción de Ciian y Jay Music, Siempre Viva Remix es “un reggaetón bailable, diferente y con una combinación de voces extraordinaria”, así describe Eix este nuevo sencillo, el cual te invita a pasarla bien incluso en estos momentos difíciles. “Si lo prende, lo pasa… Como Alexio ella tumba la casa/ Una sata de raza, pa’ ganarle hay que invertir mucha grasa”, dice el coro de la pegajosa canción que trata sobre la mujer “siempre viva”, siempre activa y con deseos de siempre pasarla bien. Cabe destacar que el sencillo se lanzará, simultáneamente, con un video lyric que estará disponible en el canal de YouTube de Duars Entertainment.

Comenzando el mes de Julio, EIX lanzó “Infiel Remix” junto a Rauw Alejandro, Brytiago, Kevvo, Jay Wheeler y Noriel debutando #2 en tendencia global en YouTube y tendencia en 18 países. Esta colaboración entre estos grandes artistas fue, sin lugar a dudas, una obra maestra que el público en tan solo un día hizo suya. Cabe destacar que el video de “Infiel Remix” ya cuenta con más de 25.8 millones de vistas en YouTube a tan solo 3 semanas de su lanzamiento.

EIX ya cuenta con una carrera en ascenso y con su versatilidad en el género busca llevar su música a otro nivel. El pasado mes de abril lanzó su primera producción discográfica “Yo soy Eix”, que contiene 12 temas y se caracteriza por ser muy versátil ya que tiene reggaetón, balada, R&B, dancehall y colaboraciones con muchos artistas.

Entre los temas que se incluyen en este álbum, se encuentra “Infiel”, que grabó junto a Brytiago y Rauw Alejandro. El video oficial de “Infiel”, se convirtió rápidamente en un éxito global y ya cuenta con más de 21.4 millones de vistas en YouTube. Este tema le ha abierto las puertas en República Dominicana, España, Perú, México y Chile, y está seguro que con “Siempre Viva Remix” llevará su música a más partes del mundo.