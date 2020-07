Afro B se une a Ozuna para el lanzamiento global de su éxito “Drogba" / Universal Music

Afro B regresa a la radio con el remix global en versión latina de su canción "Drogba" (Joanna)” en el que colabora la superestrella puertorriqueña, Ozuna, con sus versos de reggaetón en español.

Este éxito del artista de Afrowave, reconocido inmediatamente por encender las fiestas y producido originalmente por Team Salut, cuenta con una producción adicional del icónico ritmo de DJ Lobo y J Traxx.

La versión latina global fue presentada al CEO y presidente de Chosen Few Emerald Entertainment, Manuel Alejandro Ruiz (Boy Wonder CF), por dos de sus asociados, Oscar Peña (Super O Mgmt) y Eddie Colon Jr (de Música Colon). Boy Wonder CF fue el Productor Ejecutivo de la nueva versión, y con la ayuda de Peña y Colon Jr obtuvo esta mezcla afrolatina.



"El Afrowave es una combinación del sonido originario de África mezclado con dancehall... es posible que escuches Reggaeton o algunas influencias de hip-hop y R&B en una sola creación", dice Afro B, originario del Reino Unido, sobre su sonido característico el cual define y enmarca la contribución de Ozuna.

Te puede interesar: Más de un millón de fanáticos asistieron al Tomorrowland virtual

Por su parte, el video oficial del tema, que estuvo bajo la dirección de Ulysses Terrero, fue filmado en el pintoresco complejo de Casa de Campo en la República Dominicana antes de la pandemia del COVID. En el mismo se ve a los dos grandes del género intercambiando versos y bailando en la playa junto a algunas modelos.



"Decidimos llamarlo lanzamiento global, ya que no se limita por el idioma, género o frontera", dijo Boy Wonder CF. "Sería interesante ver cómo la gente recibe el tema y que cuando lo escuchen les guste y puedan disfrutar de algo diferente y refrescante... una vez escuchas el coro y luego entra Ozuna, todo se conecta”.