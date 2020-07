Así celebra su décimo aniversario One Direction

Así se celebra su décimo aniversario One Direction / Los Andes

El décimo aniversario de One Direction trajo muchas sorpresas. Por esa razón, se lanzó un sitio web especial de "10 años de One Direction", una experiencia emocionante para los fanáticos interactivos.

El sitio toma la forma de una línea de tiempo a través de sus 5 eras de álbumes, trazando la historia del grupo, desde "The X Factor" hasta el comienzo de su pausa.

Así es como, cuenta con un archivo de videos musicales, imágenes, actuaciones de televisión, detrás de escena y contenido poco visto de Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan. Puedes acceder desde este enlace.

Además, Spotify lanzó hoy una lista de reproducción recientemente mejorada "This Is One Direction" que incluye un video vertical especialmente creado para "What Makes You Beautiful" (el primero de la banda). También, hay nuevos canvas de video para las 89 canciones e historias que explican el proceso de escritura de canciones clave. Escucha la playlist acá.

Con motivo de estos diez años de la banda, se publicó una versión 4k recientemente mejorada del video oficial "What Makes You Beautiful" en YouTube, y en los días siguientes habrá un video 4k mejorado de cada álbum, así como una transmisión en vivo de "Where We Are Tour" DVD el 28 de julio.

Asimismo, hay activaciones en Apple Music, que incluyen una competencia donde los fanáticos pueden ganar la oportunidad de que su lista de reproducción One Direction se convierta en la oficial, mientras que Amazon Music lanzará una lista de reproducción "[RE] DISCOVER One Direction" como parte de su campaña.

Los EP reformateados se lanzaron hoy a través de plataformas de streaming, con b-sides y canciones raras, remixes, grabaciones en vivo y versiones acústicas de pistas agrupadas en un solo lugar para que los fanáticos las redescubran.