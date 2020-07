Benne estrena sencillo “NIGHT GARDEN”, junto a Kenny Beats & Bakar / Universal Music

Para esta canción, la cantante reclutó al artista londinense Bakar y al influyente productor de hip-hop y productor, Kenny Beats (Vince Staples, Freddie Gibbs, Denzel Curry, Rico Nasty).

Juntos, estos tres disruptores crean un himno fascinante y atractivo. La producción inconfundible e impredecible de Beats gira a través de la guitarra, mientras que BENEE tararea el pegajoso coro: "In the night garden, things are out there creeping".

Mientras tanto, Bakar aparece con un pegadizo cameo. La canción une tres talentos diversos y dinámicos de tres culturas en un movido bop, diferente de cualquier otra cosa que hayan hecho.

La sesión con Kenny Beats en su legendario estudio de Los Ángeles, The Cave, fue una de las primeras experiencias de BENEE en grabar música fuera de Nueva Zelanda. Ella explica: "Fue increíble trabajar con él, fue tan rápido haciendo el ritmo que también fue probablemente la vez que más rápido que he tenido que escribir una canción, ja, ja".

Sabiendo que quería tener algún invitado en la canción, buscó a Bakar, a quien dice "tiene la voz más genial, ¡así que sentí que sería malo tenerlo en él!".

"Night Garden" sigue al exitoso sencillo global, "Supalonely" de BENEE al lado de Gus Dapperton, quien ha sido aclamado por la crítica en todo el mundo.

La canción ha acumulado 1.3 mil millones de reproducciones en todo el mundo y actualmente está en el puesto #2 en la lista de radio anglo en México.

Recientemente, BENEE interpretó la canción con Gus Dapperton en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y The Ellen DeGeneres Show.

Ambas actuaciones fueron filmadas bajo estricto distanciamiento social, pero con un giro (y algunos invitados especiales). Además, BENEE fue seleccionada como la artista Push de MTV para el mes de junio.