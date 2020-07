En agosto podremos disfrutar del nuevo disco de Katy Perry

Foto: Katy Perry estrenará un nuevo disco. / Milenio

Katy Perry ha aprovechado el lanzamiento este viernes de un nuevo sencillo, la canción "Smile", para anunciar que el nuevo disco de la artista, al que dará título, se publicará el próximo 14 de agosto.



Será el quinto álbum de estudio de esta artista estadounidense, de 35 años, quien actualmente está embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con el actor Orlando Bloom.



Sobre el nuevo corte presentado hoy, "Smile", Perry ha dicho que la escribió cuando pasaba por "uno de los períodos más oscuros" de su vida y que constituyen "tres minutos de esperanza energizante".



De hecho, en una reciente entrevista en EE.UU., ya confesó que toda la composición del álbum se ha producido durante los últimos dos años, al principio de los cuales estaba "clínicamente deprimida".

"Ni siquiera me podía imaginar viviendo", se sinceró, antes de agregar sobre todo el proceso: "Ahora he llegado a esta luz al final del túnel, lo que significa que voy a vivir. Y no sólo eso, voy a traer vida al mundo. Así que de momento esto ha acabado en un buen lugar".



Como parte del nuevo disco, ha lanzado en los últimos meses las canciones "Daisies", "Never Really Over" y "Harleys In Hawaii".



Tras el lanzamiento sin apenas repercusión en 2001 de un primer trabajo bajo su nombre real, "Katy Hudson", la artista cambió su alias artístico por el de Katy Perry e inició un ascenso meteórico con el álbum "One of the Boys" (2008).



Especialmente exitosos fueron su segundo álbum, "Teenage dream" (2010, el cual igualó el récord de Michael Jackson de cinco números 1 en las listas de su país), y el tercero, "Prism" (que lo convirtió en la artista femenina que más discos vendió en 2013).



Incluyendo su último lanzamiento, "Witness" (2017), Perry (Santa Barbara, 1984) ha superado los 40.000 millones de reproducciones en plataformas de "streaming" y los 45 millones de copias vendidas de sus álbumes, según cifras de su discográfica.