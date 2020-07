Kimberly Loaiza lanza nuevo tema "Me Perdiste" / Mediotiempo

Hasta el momento una de las mayores artistas con más seguidores en redes sociales, Kimberly Loaiza lanzó un nuevo sencillo titulado "Me Perdiste", el cual podría ser una indirecta para Juan de Dios Pantoja.

La Lindura Mayor ha estado trabajando arduamente creando música, dedicándose a sus fans en redes sociales debido a la cuarentena y sobre todo atendiendo a su hija Kima Sofía.

Me Perdiste se convirtió en tendencia rápidamente en redes sociales y en iTunes luego de haber sido lanzada otro éxito más para Kimberly Loaiza.

Muchos de sus seguidores ya esperan con ansias que lance el video oficial, su sencillo "No seas celoso" fue tendencia varios días y de seguro "Me Perdiste" está planeado para que la supere por mucho.

Su canción ya está disponible en varias plataformas digitales y está sonando fuerte pese a las típicas críticas que le hacen a la cantante.

La canción habla sobre olvidar y borrar a alguien que le hizo daño, lo cual celebrará con amigas, se podría asociar con lo que pasó con Pantoja hace unos meses, tu que opinas.

"No me importa como estés tu, reconozco fuiste un error, lo nuestro quedó en un ataúd, lo bueno que todo esto acabó, no necesito a alguien como tu, fuiste tu quien falló y por eso me perdiste," parte de la canción de Loaiza.

Es algo complicado aprender a vivir con tantas críticas sin embargo tal parece que Kimberly lo ha sobrellevado bien y solo tomo lo positivo de las cosas, teniendo el apoyo de su familia y sus fans los comentarios negativos parece que los deja de lado y se concentra en las cosas buenas.

"La verdad no me quiero imaginar el revuelo que va causar Kim al sacar el vídeo oficial, si fuimos ayer tendencia (totalmente improvisada) posición #1 y en iTunes #1, en Youtube no lo dudo que #1 y las vistas van a estallar", comentó una fanpage de Loaiza.

La portada del sencillo en su cuenta de Instagram ya tiene más de un millón de like´s, en ella también hay muchos comentarios en donde la felicitan, es bueno mostrar los sentimientos plasmados en una canción podría ser que sea esto lo que pasa con su nueva canción.