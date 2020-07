Mariachi "Azucena" estrena nuevo tema musical "Rojinegro en el Corazón" / Captura

Las festividades del mes de julio en Nicaragua derrochan amor, alegría y respaldo para nuestro Gobierno actual, en estas fechas no puede faltar la música revolucionaria de todo tipo, esa música que hace gritar a todo pulmón a la Militancia Sandinista.

Todos recuerdan al Mariachi "Azucena", este grupo es originario del departamento de Boaco, quién se hizo famoso en el año 2018 con su pegajosa música "Daniel Se Queda"..... ¿la recuerdan?

Pues este año viene a sorprendernos una vez más con sus cantos, haciéndose presente en este 41 aniversario en la celebración de la Revolución Popular Sandinista.

Estreno Nacional

A través de las redes sociales de Viva Nicaragua, Canal 13, se dio a conocer este miércoles 8 de julio del estreno de este tema musical.

Su autor la define así:

"Siempre me inspiro cuando vienen las celebraciones del aniversario de la Revolución. Me llena de orgullo sentirme Sandinista en cada momento y en cada aniversario, por eso pensé, que este 2020 en el 41 aniversario no sería la excepción. Como Sandinista nuestra música debe estar encima de las dificultades".

Te puede interesar: Residente lanza nuevo sencillo y video musical "Hoy

Mariachi Azucena en el 2018 presentando su tema "Daniel Se Queda"

"De igual manera, queremos demostrar una vez más, nuestro respaldo al Comandante Daniel Ortega, queremos que sepa que tiene el apoyo incondicional del Mariachi Azucena", citó.

No hay duda que este 19 de julio, la gente la bailará en cualquier lugar donde se encuentre.

Rojinegro en el Corazón

Rojinegro en el corazón es la pegajosa pieza que se hará popular en esta celebración anual, que año con año levanta a multitud de militantes desde los más pequeños hasta los más viejitos de esta Nicaragua a celebrar el triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

El mariachi "Azucena" está integrado por seis miembros y fue fundado hace 17 años en esa hermosa ciudad de Boaco, ubicada a unos cien kilómetros de Managua.