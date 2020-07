"Fix You", Sam Smith estrena emotiva versión del tema de Coldplay / Los40

Estados Unidos.- El cantante británico Sam Smith sorprendió a todos sus fanáticos al lanzar un cover del exitoso tema "Fix You" de la agrupación estadounidense Coldplay, mostrando gran parte de su potencia vocal con una emocionante versión que ha puesto muy emotivo a todos.

Este tema, grabado originalmente durante la actuación realizada por Sam Smith para el concierto iHeart Radio, ya se encuentra disponible para su reproducción en todas las plataformas digitales, al igual que el video, el cual está subido en la cuenta oficial de Sam Smith.

La emoción en la voz de Sam es tan profunda que ha logrado conmover a todos sus fanáticos y logró ganarse una vez más el corazón de miles alrededor del mundo, esto al hacer sonar una melodía tan celestial en algo todavía más sentimental.

Además de trabajar en este tema, Sam Smith ya está trabajando en su próximo material discográfico, el cual tenía previsto ver la luz en la primera mitad del 2020, pero su estreno fue pospuesto a decisión del intérprete debido a la pandemia por coronavirus que ha atormentado al mundo.

Asimismo, se reveló que el nombre de este álbum tuvo que ser cambiado de "To die for" (para morirse) debido a que Smith consideró que el contexto actual por el que el mundo está atravesando no es el adecuado para el título.