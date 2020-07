Las mejores canciones para celebrar el Día Internacional del Reggae / Dato Posta

Como cada 1 de julio, el mundo entero celebra el el Día Internacional del Reggae, jornada dedicada al género nacido en Jamaica.

Este homenaje al que es uno de los elementos clave de la música de esta isla, nació a raíz del discurso que Winnie Mandela dio en su visita a Kingston en 1992, en el que elogió el poder que tenía el reggae para «dar aliento, inspirar y unir» a Sudáfrica en su lucha frente al apartheid.

Hace 26 años se celebró por primera vez el Día Internacional del Reggae, y las radios jamaicanas unieron fuerzas para reivindicar este género.

Y es que el reggae no es el único estilo conocido en la isla, puesto que convive con otros géneros musicales como el mento, el ska, el rocksteady, el dub y el dancehall.

Con la llegada de internet, los artistas locales encontraron una vía para difundir sus temas más famosos a todos los rincones del mundo

Tanto si solo conoces la música de Bob Marley como la de otros artistas que han dedicado su vida a este género, te animamos a celebrar este Día Internacional del Reggae como es debido con una selección de diez temas de lo más variada.

"Sit Right Down" de Toots y los Maytals

Toots and the Maytals es un grupo de música ska y reggae que tiene su origen en Jamaica y que está liderado por Frederick «Toots» Hibbert, quien nació entre coros de música gospel y, quien tras conocer a Henry «Raleigh» Gordon y a Nathaniel «Jerry» McCarthy, creó el primigenio trío vocal The Maytals.

"Smile" de Lily Allen

Smile es un single perteneciente a Still, el primer album de la cantante británica, Alright, de 2006. Pese a su juventud, Lily Allen produjo este disco con la ayuda de Iyiola Babalola y Darren Lewis.

"Playing It Cool" de Keith Hudson

La conocida web experta en música, Pitchfork, puntuó al disco del que forma parte esta canción con un 8’3. Su autor, Keith Hudson (1946-1984), participó desde muy pequeño en su Kingston natal en conciertos dedicados a Bob Marley, Delroy Wilson y Ken Boothe. Pese a morir bastante joven, Keith Hudson dejó un total de trece álbums como legado.

"Get Busy/Like Glue" de Sean Paul

Get Busy/Like Glue es un tema estrenado en 2003 que forma parte del disco Dutty Rock que mezcló el jamaicano Sean Paul. El vídeo de esta canción fue rodado en un suburbio de Toronto y contó con dos nominaciones a los premios MTV Video Music Awards por Mejor Video Dance y Mejor Artista Nuevo ese año.

"Koffee" de Rapture

Koffe debutó con su EP Rapture el año pasado, momento en que sorprendió con temas como Raggamuffin, Toast y Throne, en los que experimenta con música electrónica y minimalista, sin abandonar el reggae. Parece que esta fusión le ha gustado a los melómanos, puesto que el vídeo de Rapture tiene ya más de 20 millones reproducciones.

"Confrontation" de Damian Marley

Damian Robert Nesta, también conocido como Damian Marley (Kingston, Jamaica, 21 de julio de 1978) es un artista jamaicano galardonado con tres premios Grammy que se caracteriza por hacer música reggae y dancehall. Como más de uno habrá pensado, es hijo de Bob Marley y Cindy Breakspeare, Miss Mundo de 1976.

"Me gustas tú" de Manu Chao

Me gustas tú forma parte del álbum Próxima estación… Esperanza del artista francés Manu Chao, y está considerada como una de las canciones más populares del género reggae. Aunque originalmente la interpreta en castellano, los coros están en francés. Me gustas está integrada en la banda sonora de la película Érase una vez en México, estrenada en 2003.

"I Shot the Sheriff" de Bob Marley

I Shot the Sheriff es un tema compuesto por el artista jamaicano Bob Marley, que forma parte del disco publicado en 1973, The Wailers Burnin. El cantautor cuenta en esta canción la vida de un hombre que confiesa haber disparado al sheriff del pueblo y que niega haber acabado con la vida de su ayudante.

"Spanish Town Rockin" de Chronixx

Chronixx, pseudónimo tras el que se esconde Jamar Rolando McNaughton, es un músico al que se considera parte del movimiento Reggae Revival, al que también pertenecen artistas del género reggae como Alborosie, Dre Island, Jah Bouks, Jah9, Protoje , Kelissa, Jesse Royal, Keznamdi y Kabaka Pyramid. Los temas que trata normalmente Chronixx en sus canciones son la guerra, el amor y la resistencia.

"Guns of Brixton" de Jimmy Cliff

James Chambers, al que muchos conocen por su nombre artístico, Jimmy Cliff, es un artista jamaicano reconocido por canciones como Sittin’ in Limbo, You Can Get It If You Really Want y Many Rivers to Cross, y por el largometraje The Harder They Come, cuya música llevó el reggae a muchas partes del mundo.