Ana Gabriel tendrá su estrella en el paseo de la fama de Hollywood / Araceli Baizabal TV

Ana Gabriel, de 64 años, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales que tendrá su Estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La cantante aseguró que se encontraba en estado de shock cuando se le notificó que formará parte del emblemático lugar.



La intérprete de ‘Quién Como Tú’ actualmente radica en Estados Unidos, explicó en su publicación la emoción que sintió al recibir la noticia de que recibirá una estrella en el afamado paseo hollywoodense, al grado que pensó que estaba soñando.

“Wow Wow! No lo puedo creer! Estoy en shock, escuchaba las palabras felicitándome, y al mismo tiempo, no escuchaba, sentía que era un sueño, tenía miedo, respire profundo, ahora más clamada quiero compartirles mi alegría, fui elegida para Hollywood Walk Of Fame”, escribió Ana Gabriel.

La cantante de éxitos como ‘Luna’, ‘Simplemente Amigos’ y ‘Ay Amor’, entre otras agradeció a las personas que han sido parte de su vida y que han contribuido a que pueda estar próxima celebración de sus 46 años de carrera.

Además, Ana Gabriel subió un video en donde confesó que gracias a sus fans estará en el Paseo de la Fama: “Espere años junto con ustedes es una alegría compartida, una alegría para mi familia, una alegría para ustedes, se desborda mi corazón por eso me espere para grabar este video. Quiero darles las gracias a todos por no soltarme de la mano como siempre les digo, quiero decirles que estoy inmensamente feliz y me hubiera encantado que estuvieran mi madre y padre”.

Cabe destacar que la compositora mexicana al igual que los demás artistas, ha tenido de suspender presentaciones o reprogramarlas ante la situación que se vive en el mundo. Por lo anterior es de esperarse que la fecha para la revelación de la estrella se anuncie más adelante.