Humilde de corazón: Joven nicaragüense hace realidad uno de sus sueños

Foto: Ponerle corazón a lo que se hace, es la clave para inspirar a otros/Cortesía.

La cantante nicaragüense Suyeli Guardado Espinoza, es una joven a quien desde niña le ha apasionado la música, más que como industria, como una forma plena de transmitir lo que es ayudar a otros. Pese a las dificultades es una joven que arrebata con ímpetu y humildad lo que se propone, a esto agregado su talento, entrega y dedicación; la fórmula que le ha permitido salir adelante.

Recientemente Suyeli ha conseguido grabar su primer tema profesional, el cual es titulado "Humilde de Corazón", una canción que lleva estandarte de éxitos en su vida y que narra lo que el ser humano debería ser en esencia, pese a todas los escenarios que nos pueda presentar la vida.

Sus primeros pasos

"Durante mi niñez y adolescencia participé en varios concursos nacionales como El Gastón, Proyecto 17, G12, en los que representé a mi comunidad, pues pertenezco orgullosamente a la zona rural, exactamente Las Mangas, en Matagalpa", comenta.

Suyeli cuenta que muchos le dijeron que no lograría nada en la industria musical, pero ella no se dio por vencida hasta conseguir sus metas.

"Mi sueño era ser parte de una agrupación musical y en el 2017 se me dio la oportunidad de pertenecer a un grupo femenino llamado Las Reinas de la Cumbia, después de eso entré a mi actual grupo Nicoya, con quienes tengo más de un año", refiere Guardado.

Una idea que cambia sus oportunidades

Por la pandemia que está enfrentando el mundo, Suyeli retornó a su comunidad, donde a través de su creatividad y apoyo de vecinos, familia y amigos grabaría su primer cover. Lo que ella no esperaba es que esto no sólo sería un entretenimiento, sino que pasaría a convertirse en una puerta abierta para algo nuevo, que ella llevaba soñando.

"A la gente le gustó mucho el resultado y aunque no se veía tan bien, se veía borroso debido a la calidad de mi celular, la gente me apoyó compartiéndolo y de ahí una persona de mi Facebook ( Oscar Torrez Gamez) me recomendó con Carlos Vega JR, quien me dijo que me apoyaría grabándome un tema profesional", cuenta sonriente.

Humilde de corazón

Al final Suyeli terminaría interpretando una canción escrita por Carlos Vega, pues se sintió identificada con la letra y la historia tras su música.

"Empezamos el proyecto junto a Keyner Valdivia y Marlon Dávila, ambos cantantes estelianos, y Carlos desde Phoenix (Estados Unidos) coordinaba el proyecto. Nos ayudó Yasmín, cantante mexicana, fue un equipo maravilloso, el trabajo del cámara, de los guionistas, de mi familia que nos apoyó en la grabación y pues al final todos lloramos porque Humilde de Corazón es un canto que revela lo que muchos pasamos y lo que Dios quiere de nuestras vidas", señala Suyeli.

"No quiero ser famosa, sino proyectar lo que la música significa para mí", admite esta joven matagalpina.

Proyectos en el futuro

"Lo que se viene ahora es seguir en la lucha, tengo una página en Facebook y un canal de Youtube, y mi objetivo es convertirme en una motivadora profesional para compartir con la gente mis experiencias y demostrarles que Dios nos creó a todos especiales y con un propósito. Estoy agradecida con mi familia, mis amigos, mi novio y con todos los que han creído en mí", concluye la también graduada de comunicación.

Suyeli ha mostrado que ponerle corazón a lo que se hace, es la clave para inspirar a otros a creer no sólo en esos sueños, sino para que otros también sueñen y crean que pueden lograrlo.