Jay Wheeler estrena nuevo tema "La Curiosidad" junto a Myke Towers

El cantante, músico y compositor puertorriqueño, José Martínez, mejor conocido como Jay Wheeler, ha dejado salir su segundo álbum discográfico completo

"La Curiosidad" de Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers, es un tema musical que se encuentra incluído en el álbum discográfico que lleva por nombre «Platónicos» presentado por Flow Music y Dynamic Records.

El cantante, músico y compositor puertorriqueño, José Martínez, mejor conocido como Jay Wheeler, ha dejado salir su segundo álbum discográfico completo «Platónicos» que sigue su álbum debut del 2019. Bajo la dirección y presentación de DJ Nelson.

Esta producción musical se encuentra disponible en todas las plataformas y tiendas digitales de la música desde el 12 de junio de 2020, bajo el sello discográfico de Linked Music y Empire, con un total de doce temas basados en los géneros latinos de nueva era.

En la posición número cuatro de «Platónicos» podemos encontrar el tema que interpreta junto al rapero Myke Towers, con una duración de tres minutos y cuarenta segundos, aproximadamente, de música urbana.

Myke Towers habla del racismo

El rapero puertorriqueño Myke Towers aseguró en una entrevista con Efe que "todos los negritos" como él han sido "víctimas de racismo, aunque los más blancos no lo vean", por lo que siente el compromiso de hacer temas con más contenido y que eduquen a sus fans sobre la discriminación.

"Es lo menos que puedo hacer para apoyar la lucha que se libra hoy en día, y no solo por racismo. Hay discriminación por la orientación sexual, el idioma que se habla y el país de origen", indicó el artista de 27 años.

"En Puerto Rico no hay racismo como en Estados Unidos. Nadie te para cuando vas manejando por el color de tu piel, pero como negro me ha tocado ponerme la piel bien gruesa para que ni me toquen las ofensas. Para que yo me ofenda me tienen que decir algo muy feo. Del resto ni lo escucho", subrayó.

Por eso, dijo, ni se acuerda de todo lo que le han dicho y prefiere usar la música como herramienta de cambio.

"En unas semanas saldrá una canción sobre el tema que estoy preparando", reveló incluso.

Para el artista, "la pandemia ha abierto el espacio para que nuestra música deje de ser compañía en fiestas, en discotecas y sea también compañía para los momentos reflexivos, para las relaciones y no solo los momentos".

Uno de esos temas "con más contenido" es "Mayor", su nuevo sencillo con Yandel, que celebra una relación con una mujer de más edad.