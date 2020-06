Surfaces se une a Elton John en la nueva canción "Learn To Fly"

Actualmente, la canción se puede encontrar en las estaciones Today's Hits, Pure Pop, Adult Alternative y Charting Now de Apple /Foto: Referencia.

JUNIO 12, 2020 (Los Angeles, CA) - Tras el éxito mundial de la canción "Sunday Best" de Surfaces, que cuenta con más de mil millones de transmisiones hasta la fecha, el dúo con sede en Texas, compuesto por Forrest Frank y Colin Padalecki, ha unido fuerzas con el legendario ganador del premio multi-GRAMMY Elton John para la nueva canción "Learn to Fly".

Producidos por Surfaces y grabados a través de Zoom, los artistas se unieron con la esperanza de hacer una canción que ayude al mundo a aprender a volar de nuevo.

En Learn to Fly, Elton John insta a los oyentes a "mantener la cabeza en alto, no te preocupes, todo irá bien", brindando la inspiración que todos necesitamos para sacudirnos de esa tristeza en un momento de agitación global.

Juntos, Elton y Surfaces nos aseguran que a través del trabajo en equipo, la unidad, la compasión y el pensamiento positivo, podemos comenzar a crear un mundo mejor para todos.

"Después de haber escuchado "Sunday Best "por primera vez en Australia, me gustó tanto, me sorprendió cuando los chicos se acercaron a mí para cantar y tocar un poco de piano en" Learn To Fly ", dice Elton John.

Lee también: Ricardo Arjona lanza sencillo inspirado en los inmigrantes

“Me encantó la canción y la producción en la canción que me enviaron. Grabamos a través de Zoom en L.A. y fue muy divertido trabajar en un disco que no es de Elton. Estos muchachos son geniales y nos divertimos mucho colaborando ”.

"Learn To Fly es una canción que comenzamos a escribir hace meses justo después de dar los últimos toques a nuestro tercer álbum Horizons. Después de grabar la demostración, estaba flotando y se puso en manos de Elton, que quería ser parte del tema. Después de una serie de sesiones de estudio de Zoom, pudimos grabar juntos desde la cuarentena”, dice Surfaces.

“Trabajar con Elton parecía la idea de ganar un GRAMMY. Él era tan apasionado e impulsivo y no podríamos haber deseado una colaboración más fácil. Esperamos que en esta canción se extienda el amor en un momento en que el mundo realmente podría usar algo e inspirar a las personas a abrir sus corazones ".

A principios de este año, Surfaces hizo su debut en televisión al interpretar "Sunday Best" en Late Night con Seth Meyers tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Horizons, en febrero.

Llegando al # 24 en la lista Billboard Hot 100, el éxito de "Sunday Best" ha disparado al dúo al puesto # 1 en la lista de artistas emergentes de Billboard.

Actualmente, la canción se puede encontrar en las estaciones Today's Hits, Pure Pop, Adult Alternative y Charting Now de Apple, además de ser # 108 en todo el mundo en Spotify y en la lista de reproducción Today's Top Hits de la plataforma, # 5 en Amazon Pop Chart y # 6 en Pandora's Gráfico de tendencias.

Además, "Sunday Best" se está utilizando actualmente como parte de la campaña Beats by Dre con LeBron James, Serena Williams y más.