Danna Paola prefiere estar "Sola", disfruta de su más reciente sencillo

Danna Paola está mejor sola. Envuelta en la polémica tras el rompimiento de Sebastián Yatra y Tini, la intérprete mexicana estrena canción y video, en los que lanza contundentes frases sobre su soltería, tales como "enamorarse es cosa de ayer" o "no me hables de amor, ya no tengo ganas".

Titulada precisamente "Sola", se trata del segundo tema que Danna Paola estrena desde que arrancó la cuarentena por coronavirus. Tal parece que el encierro no ha hecho sino alimentar la creatividad de la intérprete, quien parece que ha lanzado así un himno a la soltería y con el que espera hilar la racha de éxitos musicales, tras los logros conseguidos con temas como "Mala fama", "Oye, Pablo" y "Sodio".

Danna Paola hizo crecer la expectativa sobre su nueva canción la tarde de este mismo jueves, luego de publicar en sus redes sociales un video con un breve fragmento de una entrevista que le realizó Pati Chapoy, y en la que la comunicadora la cuestiona sobre su situación sentimental.

"¿Estamos enamoradas?, ¿tenemos novio allá en Madrid?", le inquirió la titular de Ventaneando, a lo que Danna respondió "No, tengo un nuevo sencillo" con una ligera sonrisa, para luego ser interrumpida por la periodista, que le sugirió "Debe llamarse 'Sola'".

Danna Paola: su situación sentimental

Aunque no cabe duda que la mexicana ha cosechado éxito tras éxito en los últimos meses, no sólo en el plano musical, sino también en la actuación con la mega popular Élite (serie a la que por cierto no volverá en la cuarta temporada), lo cierto es que en redes sociales constantemente especulan sobre la situación sentimental de Danna Paola.

Y es que si sus más recientes sencillos están inspirados en su propia historia, la joven ha dejado ver que el amor no es un ámbito de su vida en el que le vaya particularmente bien.

"No busco un Romeo de fin de semana", "No me sirve un caballero si no cumple mis deseos", "Dime dónde te escondes" y "Un novio menos, una amiga más" son sólo algunas de las frases con las que Danna Paola, a pesar de no interpretar baladas llenas de melodrama, retrataría de una manera muy particular y bailable su situación sentimental.

"Sola", ¿un mensaje a Sebastián Yatra?

¿Danna Paola tiene una relación con Sebastián Yatra?, es la pregunta que incluso sus fans no han parado de lanzarle en sus redes sociales. La respuesta que Danna ha dado no ha sido del todo clara, pues al más puro estilo de Lucrecia, su personaje en Élite, Danna se ha limitado a afirmar:

"Qué dilema, yo en este conflicto soy como Suiza: un país bello, rico y no me meto en las guerras de nadie".

Así que su nueva canción podría cerrar definitivamente la ola de rumores y especulaciones: "Sin rendirle cuentas a nadie, trago en la mano, con soundtrack urbano y todos mirando mi baile"; con "Sola", Danna Paola deja claro que atraviesa una racha de éxito y lo sabe.