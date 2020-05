Billie Eilish se quita la ropa en video de su última gira (VIDEO)

Después de varios meses en silencio, Billie Eilish compartió en Instagram y YouTube un corto llamado Not my responsibility / Glamour.mx

Billie Eilish irrumpió la escena musical internacional a la corta de edad de 17 años. Aunque ella empezó a los 13 con el lanzamiento de su canción debut “Ocean Eyes”; tiempo después se le dio reconocimiento mundial.

Prueba de ello son los 4 Grammy que se llevó a casa en la edición 2020: Álbum del año, artista nuevo, canción del año, grabación del año y álbum pop.

Sin embargo, la fama también le sumó muchas críticas por su aspecto físico. La joven estadounidense tiene una forma particular de vestir. Lejos de estar a la moda o vestirse de manera provocativa, ella optó por usar prendas extra grandes y con color llamativos.

Después de varios meses en silencio, Billie Eilish compartió en Instagram y YouTube un corto llamado Not my responsibility, donde aparece quitándose la ropa para que al final se sumerja en el agua. En clip se le escucha a la intérprete lanzando una dura crítica a todos aquellos que intentaron hacerla avergonzar por cubrir su cuerpo.

“Me conoces. ¿De verdad me conoces? Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Alguna gente odia lo que llevo puesto; otros lo alaban. Algunos lo usan para avergonzar a otros; otra gente lo usa para avergonzarme a mí. Los siento mirando, siempre”, dijo Billie Eilish.

“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una put* y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él", se le escuchó decir en otra parte del corto.

Billie Eilish se desviste en concierto

Cabe mencionar que, durante su gira ‘Where do we go? por Miami, Billie Eilish compartió un extracto del video durante su show. Las imágenes dejaron perplejos a los asistentes.

En aquel momento no se tenía conocimiento que el corto tenía el nombre de “Not my responsibility”.