Benito Cerati, hijo de Gustavo, dedica emotivas palabras a su padre

Foto: Cortesía

Un día como hoy, 15 de mayo, pero hace 10 años, el mundo de la música y del arte mismo de Latinoamérica y el mundo perdió uno de sus principales exponentes: Gustavo Cerati. En este día, su hijo Benito dedicó unas lindas palabras a esta dura ausencia.

Te puede interesar: Poema a Miguel Ángel Ortez, de Manolo Cuadra

Desde su cuenta de Twitter, Benito Cerati recordó ese fatídico día cuando el músico argentino que se convirtió en leyenda con Soda Stereo, así como con su proyecto solista, tuvo el accidente cerebrovascular que lo tuvo en coma por cuatro largos y duros años.

Hoy hace 10 años todo se volvió un gran vacío — todo lo que era nada se vació aún más y lo que era refugio se transformó en un desierto. No saben lo mucho que extraño a mi viejo — ante todo él era mi escudo; no supe nunca defenderme bien sin él. — benito cerati (@Vanity_sex) May 15, 2020

"Hoy hace 10 años todo se volvió un gran vacío — todo lo que era nada se vació aún más y lo que era refugio se transformó en un desierto. No saben lo mucho que extraño a mi viejo — ante todo él era mi escudo; no supe nunca defenderme bien sin él", expresa en el primero de tres tuits dedicados a su padre.

Este hilo de Twitter no tardó en llenarse de comentarios de empatía y apoyo, fueron miles de personas y fanáticos de Cerati que se solidarizaron con el dolor del joven. Así mismo aprovechaban la oportunidad para darle ese empuje necesario de vida, un respaldo para que continúe con el legado de ese hermoso apellido que lo acompaña de por vida.

"Por suerte siempre me impulsó a ir adelante, a experimentar, a animarme, a hacer lo q me gusta. Solo algun ser superior sabrá que si no me he desmoronado aún es por el sostén que pudo darme hasta no estar más", continúa en su hilo el hijo de Gustavo Cerati.

"Sepan disculpar, soy muy versado en escribir desde la angustia", finaliza.

Legado de Gustavo Cerati

Su música trascendió todos los rincones del planeta. Nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1959, pasaría una juventud llena de espectaculares shows con la banda Soda Stereo, con la cual alcanzó la fama internacional.

Posteriormente y luego de una decena de éxitos, se separaría de sus compañeros para formar su proyecto solista, con el cual obtuvo todavía mayor renombre como uno de los compositores más importantes de la historia del rock latinoamericano.