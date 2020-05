Frank Sinatra, a 22 años de su muerte su voz aún se mantiene viva

Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 tras sufrir un infarto agudo de miocardio y sus restos descansan en el Desert Memorial Park, Cathedral City, ubicado en California, Estados Unidos / Frases de la Vida

Frank Sinatra vivió su vida como quiso y dejó a la humanidad un gran repertorio de canciones, que hasta en estos momentos difíciles por los que atraviesa el mundo a causa del Covid-19, han servido de inspiración a las personas para seguir adelante.

Hace 22 años se apagó la una de las voces más importantes del siglo XX y quien enalteció a los más importantes compositores populares de Estados Unidos y en este aniversario luctuoso, cientos de admiradores alrededor del mundo lo recuerdan por éxitos como, “Fly me to the moon”, “The Way You Look Tonight”, entre muchos más.

Con “Come Fly with Me”, un tema compuesto por Jimmy Van Heusen, ha hecho soñar a varias generaciones con viajar alrededor del mundo al describir sus aventuras que van de Bombay, Perú, hasta llegar a Acapulco.

Frank Sinatra tuvo una voz irrepetible que un crítico definió como “un timbre suavemente dorado / Infobae

Mientras que “New York, New York”, compuesta por John Kander y Fred Ebb, es una canción que ha sido usada en decenas de películas como soundtrack y miles de personas han tratado de imitar a Sinatra al hacer un cover, ahora se ha convertido en un símbolo de fuerza para todos aquellos combatientes del coronavirus.

Conocido como “La Voz”, el intérprete dejó más de mil 300 canciones y además de ser cantante, también fue reconocido por su capacidad histriónica; participó en más de cincuenta películas.

Entre sus cortometrajes más recordados se encuentra “Levando Anclas” estrenada en 1945, “De aquí a la eternidad” de 1951, “De repente” de 1954, “El hombre del brazo de oro” de 1955 y “Como un torrente” del año 1958.

Ava Gardner y Frank Sinatra. La actriz fue el gran amor de su vida / Infobae

Recibió numerables de premios y homenajes, entre los que destacan diez premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y tres premios Oscar, además la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense.

La estrella de Hollywood se casó cuatro veces, primero con Nancy Barbato en 1939, después con Ava Gardner en 1951, siguiendo con Mia Farrow en 1966 y Bárbara Marx en 1976 y procreó a tres hijos, Nancy, Frank Jr. y Tina Sinatra, de los cuales su hijo falleció de un paro cardíaco.

Sinatra murió el 14 de mayo de 1998 tras sufrir un infarto agudo de miocardio y sus restos descansan en el Desert Memorial Park, Cathedral City, ubicado en California, Estados Unidos.