“Al Tiempo”, Joey Montana presenta su nuevo tema

Joey Montana, la estrella panameña urbana más importante del momento, presenta su nuevo tema “Al Tiempo” que lanza en todas sus plataformas digitales.

El compositor panameño, autor de éxitos globales virales como “Picky” y “Suena El Dembow”, nos trae un tema con un flow un poco más calle.

“Al Tiempo” es una canción urbana con un ritmo contagioso y trata de un amor que fue desperdiciado, y aunque la persona que traicionó se arrepiente, ya es tarde porque lo han olvidado. Con letras que dicen:

“Por ti yo no me voy a morir, tómate otro más por mí, tú sigues mintiendo, a mí no me olvidas bebiendo”, Joey plasma un sentimiento con el que muchos se podrán identificar.

La canción es uno de los temas de su nuevo álbum ‘Refresh’, el cual contará con sonidos más urbanos donde Joey Montana le presenta a sus fans una nueva propuesta, más actualizada. Esto marca una nueva etapa en la carrera del artista, en la que se vislumbra una nueva versión de Joey, sin perder la esencia que lo llevó a la fama y a alcanzar el éxito mundial.

El tema está compuesto por un equipo totalmente panameño, encabezado por el mismo Joey Montana, y Rike Music (quien también produjo el tema), Kemzo y Asika. En esta ocasión, Joey decidió aventurarse a buscar nuevos ritmos y hacer equipo junto a más compositores nuevos, muy vanguardistas y con una propuesta muy actual.

Joey Montana cuenta con más de 3 billones de reproducciones combinadas a lo largo de su prolífica carrera, en la cual ha realizado colaboraciones con grandes nombres de la industria, como Sebastián Yatra, Nacho, Danna Paola, Lalo Ebratt, De La Ghetto, Nasri (cantante de la banda de reggae norteamericana MAGIC!), entre muchos otros.

“Al Tiempo” es el primer adelanto de su próxima producción discográfica y el nuevo himno para todas aquellas personas a las cuales alguna vez le rompieron el corazón, con un ritmo diferente y empoderado.