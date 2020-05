Danna Paola te invita a sumarte al #ContigoChallenge

Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años. Foto / Universal Music Group

La estrella internacional, Danna Paola, ha dado a conocer a través de un Live en la plataforma Tik Tok, que este viernes 1 de mayo se denotará el #ContigoChallenge, campaña que llega acompañada de una canción que se titula “Contigo”. El track se inspira en los días que estamos viviendo como parte de la cuarentena, derivando en un reto que invita a la gente a sumarse quedándose en casa.

Dicen por ahí que somos más los buenos, así que te convocamos a demostrar que juntos podemos ayudar al mundo. Te invitamos a que te unas a la campaña, sube una foto usando el #ContigoChallenge donde se vea que estás apoyando desde casa. Tu participación es indispensable para que esta actividad logre su objetivo, ya que entre más personas nos sumemos, más pronto llegaremos a lugares en México que necesiten una sanitización.

La música siempre nos acompaña, unamos esfuerzos, desde cada rincón del mundo compartamos el amor y apoyo a los que nos necesitan: estoy contigo.

Y tú… ¿estás con nosotros?

Acerca de Danna Paola

Nació el 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México, y a sus tan solo 24 años se ha posicionado como una de las cantantes y actrices más destacadas de los últimos tiempos.

En la música, Danna Paola lanzó su primer álbum debut Mi globo azul a los seis años y a partir de ahí no se ha detenido cosechando éxitos. Su carrera en la actuación comenzó como protagonista en las telenovelas Amy La Niña de la Mochila Azul y Atrévete a Soñar, que la consolidaron como un referente en el público juvenil. Su versatilidad la hizo participar en doblajes de cintas de nivel mundial como Toy Story, Rapunzel y Home; y en cine nacional mexicano con los filmes Arráncame la Vida y Los Más Sencillo es Complicarlo Todo. En el teatro, Danna Paola estuvo en el escenario con obras como Anita la Huerfanita, Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar.

Danna fue calificada por broadway como un “orgullo latino” por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido al público en Estados Unidos y Latinoamérica.

Con más de 20 años de carrera, es reconocida internacionalmente por su participación en Élite, la reconocida serie de Netflix, la cual debutó como la #1 y se transmite en 190 países, y que hasta el momento se ha convertido en una de las más vistas de la historia de la plataforma.