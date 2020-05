Juan Pantoja pide perdón a Kimberly Loaiza en su sencillo "Error"

El youtuber también dedicó el tema ‘Error’ a las personas que hirió en el pasado. Foto / Milenio

Juan de Dios Pantoja continúa intentando conseguir el perdón de se esposa Kimberly Loaiza, quien se alejó de él luego de un escándalo de supuesta infidelidad a raíz de la filtración de un video íntimo. El otrora youtuber también dedicó el tema ‘Error’ a las personas que hirió en el pasado.

“Pido perdón, por hacerle daño a todo aquel que no mereció. Todo lo bueno que había logrado se derrumbó. Créeme cuando digo que esto ha sido mi error. Y aquí estoy yo, pidiendo perdón", se escucha en la canción de JD Pantoja.

La canción del joven se estrenó en su canal personal de YouTube el pasado viernes 1 de mayo y ha alcanzado hasta el momento más 1,2 millones de reproducciones. Como se recuerda, Pantoja decidió cerrar su canal Jukilop, en la cual subía contenido de entretenimiento.

Te puede interesar: Lizbeth Rodríguez ataca a Juan Pantoja: “¡Está actuando!”

La relación entre Juan de Dios Pantoja y Kimbely Loaiza atraviesa una difícil situación tras dos semanas de intensa polémica en las redes sociales. El youtuber fue acusado de infidelidad a su esposa luego de la filtración de un video íntimo al que fue vinculado.

Aunque Pantoja salió a desmentir en su cuenta de Twitter y en YouTube, lo cierto es que las acusaciones no cesaron por parte de Lizbeth Rodríguez. La ‘Chica Badabum’ fue la que inició los rumores sobre una supuesta infidelidad del youtuber con el fotógrafo Kevin Achutegui.

Lizbeth Rodríguez también llegó a burlarse de la situación en la que se encontraba Kimberly Loaiza, ya que enfatizaba que la joven no quería darse cuenta de la situación. Aunque Kim no le tomaba mucha importancia a los ataques en redes sociales, pronto se supo que no seguiría con la relación.