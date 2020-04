Alejandro Fernández cumple 49 años en medio de una serie de escándalos

Aunque es conocido por sus talentos musicales, Alejandro Fernández también ha alzado algunas cejas por sus polémicas en los últimos años. I Fotografía: Quien

En medio de la cuarentena por la pandemia que ataca el mundo, Alejandro Fernández cumplió 49 años este viernes 24 de abril. Pero aunque es conocido por sus talentos musicales, Fernández también ha alzado algunas cejas por sus polémicas en los últimos años.

"Mátalas"

La más reciente fue cuando grupos feministas pidieron que la canción “Mátalas” fuera retirada de su repertorio, ya que fomenta la violencia en contra de las mujeres desde su título.

"Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres".

La actriz Angélica Aragón protestó públicamente contra la letra de la canción y explicó que es realmente ofensiva, por lo que no se debería permitir que llegue a todas partes del mundo.

En respuesta, el cantante de rancheras hizo a un lado el tema por primera vez y no la cantó durante su más reciente presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde miles de fanáticos acudieron para gozar junto a su ídolo.

El hijo de Vicente Fernández, aseguró en el micrófono que tiene una política de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia contra la mujer, pues además de tener hijas, tiene “mucha madre”.

Forma de vestir

Su forma de vestir también ha llamado la atención en los últimos años, empezando por su fotografía en el elevador, en donde presumió su nuevo look. En esta apareció con un gorro blanco, una gabardina del mismo color y una pose que desató burlas. Los memes no tardaron en llegar, pues le criticaron su outfit escribiendo que parecía “señora de Polanco”.

Pero esto no fue todo, ya que en un concierto de septiembre del año pasado, “El Potrillo”, como es popularmente conocido, usó un poncho negro, muy chic y una pañoleta naranja en el cuello. Fue entonces cuando la gente comenzó a bromear acerca de lo “joven que se ve Chavela Vargas”.

Meses después, la comparación volvió a tomar fuerza cuando el intérprete compartió una fotografía en donde estaba sentado con las piernas cruzadas, el cabello canoso y un par de lentes oscuros.

Consumo de alcohol

Su consumo de alcohol en algunos conciertos también ha sido fuertemente criticado en redes sociales. Esto ganó fuerza cuando se presentó en Puebla, y tras algunos tragos se comenzó a ver que no se sentía muy bien. Finalmente, el cantante dio otro trago a su tequila y tuvo que pausar el show, pues se veía nauseabundo y tuvo que correr tras bambalinas. Meses después pasó lo mismo en Querétaro, los rumores de alcoholismo fueron tan fuertes que incluso su hijo fue cuestionado acerca de este tema en una conferencia de prensa. Un tema que él negó.

Finalmente, uno de los escándalos más fuertes, fue cuando una fotografía de él se filtró. En esta, apareció sostenido de dos hombres, sin camisa y con una pose sugerente. Al principio, los rumores eran de que había asistido a un bar gay.

Tiempo después aseguraron que el cantante estaba en la despedida de soltero de un amigo en Las Vegas, y aunque las suposiciones le divirtieron, el cantante también admitió que se sentía apenado.

“En verdad la situación me divierte y me sorprende cómo una tontería de mi parte puede hacerse tan grande. Pero si bien me he reído, ahora siento que debo abrir mi corazón, sincerarme y reconocer que también me siento profundamente avergonzado”, escribió en Facebook.

Pero esto parece no molestar al cantante, quien parece estar viviendo los mejores años de su vida. Y, aunque este año no haya festejado a lo grande, tal parece que tiene planes de desquitarse en su cumpleaños número 50.

“Tiempo de cambios y de nuevos horizontes. 49 años de aprendizajes, anécdotas y experiencias que me han llevado a creer que no hay mejor lugar que el aquí y no hay mejor momento que el ahora. ¡Gracias a todos por formar parte de un camino lleno de bendiciones y a la vida por permitirme ser 100% Hecho en México! Y ahora sí… ¡vamos calentando motores para los 50! Jajaja”, escribió en Instagram, informó INFOBAE.