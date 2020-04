"Los Beatles eran mejores", dice Paul McCartney y Mick Jagger responde

Foto: ciudad.com.ar

A principios de mes, el ex Beatle, Sir Paul McCartney, se aventó unas declaraciones bastante controversiales. Esas declaraciones involucraban poner a los Beatles por encima de los Rolling Stones en una escala de calidad. "Los Beatles eran mejores", dijo Paul. Pero cuando hablas de los Stones, tienes que saber que hay unos rockstars que no van a dejar las cosas así como sin nada. Ahora fue turno de Mick Jagger de tomar los micrófonos.

"Empezamos a notar que cualquier cosa que hiciéramos, The Stones también lo hacía poco tiempo después. Nosotros fuimos a América y tuvimos muchísimo éxito. Luego The Stones fueron a América. Nosotros hicimos 'Sgt. Pepper', y luego The Stones hizo un álbum psicodélico", remató McCartney en su entrevista con Howard Stern.

Y aunque McCartney fue muy amable llamando a The Rolling Stones como "una fantástica banda", e hizo hincapié en su amistad, "Éramos grandes amigos. Todavía lo somos". Pues medio sí los tachó de copiones…

Ahora, en una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, se le preguntó a Mick Jagger qué opinaba sobre los comentarios de McCartney. Por lo que empezó con un poco de ligereza y humor. "Eso es tan divertido. Él es un amor. Obviamente no hay competencia", dijo Jagger riendo.

Pero bueno, seamos honestos. Si te metes con los Stones no puedes esperar que todo sean risas y diversión. Jagger continuó con un tono más serio y explicó su forma de ver las cosas.

"La gran diferencia, sin embargo, es un poco en serio, es que The Rolling Stones es una gran banda de conciertos en otras décadas y otras áreas, cuando The Beatles ni siquiera hicieron una gira de arena como Madison Square Garden, con un sistema de sonido decente. Se separaron antes de que ese negocio comenzara, el negocio de giras de verdad".

Jagger continuó: "Así que el negocio comenzó en 1969 y los Beatles nunca experimentaron eso. Hicieron un gran concierto, yo estaba allí, en el estadio Shea. Hicieron ese concierto en el estadio. Pero los Stones continuaron, comenzamos a hacer conciertos en estadios en los años 70 y los sigue haciendo ahora. Esa es la gran diferencia real entre estas dos bandas. Afortunadamente, una banda sigue tocando en estadios y la otra ya no existe".

¿Cómo la ven? Ambos tienen sus argumentos, y ambos ven por los intereses de su arte y su banda. Nada que no esperaríamos de leyendas como Paul McCartney y Mick Jagger. El primer round llegó a su fin y se tiraron buenos ganchos.

Ahora toca platicar esta comparación entre amigos y llegar a ningún lado, ya que estas pláticas siempre (o casi siempre) serán subjetivas.