The Rolling Stones estrenan, “Living in Ghost Town”

Los Rolling Stones participaron el pasado sábado en el gran festival de la era del coronavirus, One World: Together At Home.

Mick: “Así que los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del encierro y había una canción que pensamos resonaría con los tiempos en que vivimos en este momento. Hemos trabajado en ello de forma aislada. Y aquí está, se llama ‘Living In A Ghost Town’ y espero que les guste”.

Keith: “Entonces, acortemos una larga historia. Hace más de un año hicimos esta canción en Los Ángeles como parte de un nuevo álbum, algo todavía en curso, y luego las cosas se pusieron difíciles y Mick y yo decidimos que este tema realmente necesitaba salir ahora, y aquí lo tienen, ‘Living In A Ghost Town’. ¡Manténganse a salvo!"

Charlie: “Disfruté trabajar en esta canción. Creo que captura un estado de ánimo y espero que las personas que lo escuchen estén de acuerdo”.

Ronnie: “Muchas gracias por todos sus mensajes en las últimas semanas, significa mucho para nosotros que disfruten de la música. Así que tenemos una nueva canción para ustedes, esperamos que la disfruten. Tiene una melodía inquietante; se llama ‘Living In A Ghost Town’”.

Con estas palabras han publicado los Rolling Stones su primera canción original en ocho años, desde que en 2012 incluyesen dos piezas nuevas, Doom and Gloom y One More Shot en el recopilatorio Grrr! Posteriormente, en 2016, editaron un álbum donde versionaban clásicos del blues, Blue and Lonesome.

La canción arranca de forma suave con la batería de Charlie Wats, delicados riff de guitarra y unos coros. El tema se pone interesante a la mitad, con un estribillo lleno de garra. Se trata de un medio tiempo similar a algunas canciones que incluyeron en su último largo con canciones nuevas, A bigger bang, de 2005. La canción incluye un pequeño solo de armónica de Jagger.