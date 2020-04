Todo lo que debes saber sobre el concierto online de BTS

Conciertos online de BTS /

BTS le dio una sorpresa a sus fans durante esta cuarentena, y es que la banda de K-Pop decidió que era momento de compartir su primer concierto vía Internet durante esta pandemia de coronavirus.

La banda integrada por Jin, Jimin, RM, V, Suga, Jungkook y J-Hope compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. En ella se específica que los días de los shows para México serán el viernes 17 y el sábado 18 de abril.

A esta serie de conciertos en vivo, BTS los bautizó como el "Bang Bang Con", el cual constará de una recopilación de sus show a lo largo de su carrera y serán transmitidos a través de su cuenta oficial de Youtube, BANGTANTV .

El viernes 17 de abril compartirá con sus fans cuatro actuaciones de sus giras pasadas: "2015 BTS Live <The Most Beautiful Moment in Life On Stage>","2016 BTS Live <The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue", "BTS 2014 Live Trilogy : Episode II The Red Bullet" y "BTS 3rd Muster [ARMY.ZIP+]".

Te puede interesar: Ana Guerra presenta su nuevo sencillo “Tarde o Temprano”

El sábado 18 de abril, los conciertos que se compartirán son: '2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour In Seoul", "2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour Final", "BTS World Tour: Love Yourself Seoul" y "BTS 4th Muster [Happy Ever After]"

El pasado 20 de febrero, BTS lanzó su comeback para este 2020, "ON", el cual ya está por alcanzar las 115 millones de reproducciones en YouTube.

La gira de con la que la boy band de K-Pop promocionara su más reciente disco, Map Of The Soul: 7, fue cancelada debido a la pandemia provocada por el COVID-19 que hasta la mañana de este 16 de abril ha dejado más de 2 millones de personas confirmadas con coronavirus, de los cuales, lamentablemente, 138 mil 487 han fallecido.