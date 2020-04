“Porfa” de Feid y Justin Quiles entre las más sonadas del mundo

“Porfa” lanzada a fines del 2019, se convirtió rápidamente en la favorita del público.

El cantante Feid continúa acumulando éxitos y llevando su carrera musical a un nivel global. “Porfa” de Feid y Justin Quiles, es uno de los temas más sonados en el mundo.

Ocupa el puesto No. 70 de la lista global Top 200 de Spotify contando ya con más de 1 millón de streams diarios.

“Porfa” se encuentra en posiciones destacadas en las listas de Spotify, #7 Colombia en #8 Argentina, #10 Uruguay mientras que se posiciona en Chile #12, España #14, Ecuador #14 y Perú #15 además de continuar en ascenso en México y Centroamérica.

“Porfa” lanzada a fines del 2019, se convirtió rápidamente en la favorita del público.

Te puede interesar: ¡Madonna de luto! Tres seres queridos fallecen el mismo día por coronavirus

El tema compuesto por Feid, Justin Quiles y Sky, es un reggaeton lento con letra romántica. “Te pido ‘porfa’ no te vayas quédate conmigo, perdí la cuenta de los días que no te he comido me tienes como un loco buscándote, no te consigo, a ninguna quiero tocar por estar contigo”, dice parte del coro.

No cabe dudas que será un gran año para el joven cantautor. Es importante destacar que el hit global “Porfa” será incluido en el tercer álbum de estudio de Feid, titulado FERXXO Vol 1: M.O.R. El álbum se lanzará el próximo 24 de abril e incluye 16 temas que prometen romper esquemas en la escena musical.