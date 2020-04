Belinda y Yahir anuncian importante noticia ¡qué emoción!

Foto: Milenio.

Belinda y Yahir revelaron en redes sociales la sorpresa en la que han trabajado junto a otras estrellas de la música.

Cabe recordar que ambos coincidieron como coaches en el reality show “La Voz”; además, comparten protagonismo en la obra de teatro “Hoy no me puedo levantar”.

Sin embargo, ahora Belinda y el exintegrante de La Academia se sumaron para participar en un nuevo sencillo.

Los actores de Hoy no me puedo levantar forman parte del numeroso grupo de artistas que participó en la realización de una nueva versión de Resistiré, tema de Dúo Dinámico.

Al igual que ellos, figuras de la talla de Horacio Palencia, el Grupo Bronco, Moenia, Lila Downs, Mijares, Río Roma, Ximena Sariñana, MC Davo, Axel Muñiz y Kaia Lana compartieron extractos de la letra de la canción en sus redes sociales, además de anunciar que el especial proyecto llegará a oídos de todos el próximo 16 de abril.

Bajo el 'hashtag' #ResistiréMX, la monumental colaboración de un tema por demás inspirador llega en medio de crisis de salud a nivel mundial por el coronavirus, por lo cual podría ser una forma de enviar un mensaje de esperanza a todos en estos momentos difíciles.

Supuesto romance

Sin duda es algo que tiene a todos sus seguidores vueltos locos, pues han demostrado tener mucha química y chispa entre ellos dos.

Todo es gracias a la obra que están presentando en donde se muestra que lo dan todo y dan toda su pasión en ella, si no supiéramos que es una obra realmente pensaríamos que el supuesto romance entre Belinda y Yahir es real.

"Son besos reales, o sea no creas que existe un plástico así como para no besarla, no no, no, son besos reales y pues bueno la química, yo siento que desde hace mucho tiempo tenemos mucha química”, dijo el cantante.

En las escenas se les ha visto dándose caricias, besos realmente apasionados y mucho juego de miradas románticas, al igual que en sus canciones podemos ver como juegan entre ellos y han deslumbrado a todo el público con esos detalles.Belinda aseguró que este es uno de sus papeles más importantes en toda su carrera, es por ello que le pone todo su corazón y se entrega completamente al papel.

"Pongo todo en mis proyectos y este es uno de los personajes más importantes de mi carrera porque nunca había hecho teatro y estoy súper comprometida, nos hemos preparado durante mucho tiempo para esto", aseguró la actriz.