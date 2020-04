Demi Lovato y Sam Smith anuncian el lanzamiento de un nuevo tema juntos

Foto: Referencia.

Demi Lovato y Sam Smith anuncian a sus seguidores que una colaboración entre ellos se avecina.

A través de redes sociales, los dos artistas compartieron mensajes bajo la atenta mirada de sus seguidores. Inclusive, hicieron una animación para dar a conocer que, en los próximos días, estaremos escuchando nueva música.

Smith escribió a Lovato por twitter con las palabras “¿estás lista?”, a lo que la exchica Disney le respondió con un “Estoy lista”. El cantante británico concluyó la misiva adjuntando un GIF con las iniciales de ambos.

Cabe recalcar que ninguno de los dos revelaron una fecha específica de lanzamiento del nuevo material. Sin embargo, el mánager de la intérprete de “Cool for the summer” escribió, con el hashtag #SamxDemi, que “esta semana” el tema se estaría dando a conocer.

Además, entre Sam Smith y Demi Lovato existe una gran admiración. Recordemos que en 2017, Lovato canta un cover de la canción de Smith “Too Good at Goodbyes”, por lo cual recibió elogios por parte de su intérprete original en redes sociales. Más adelante, la cantante de “Sorry not sorry” también confesó que estaba “muriendo por colaborar con él”.

Demi Lovato y Sam Smith comparte tierno momento en redes sociales

Los cantantes Demi Lovato y Sam Smith no dudaron en demostrar el afecto que se tienen al aparecer en una foto abrazados en las redes sociales del cantante de “Stay with me”.

“S+D 4 eva”, que se traduce a “Sam y Demi por siempre” es la descripción que recoge esta imagen en Instagram.

Sam Smith revela destino de su nuevo álbum

En cuanto a las noticias del nuevo álbum de Sam Smith, el cantante dio a conocer, mediante una nota en redes sociales, que pospondrá la fecha de distribución de su tercer material de estudio. La fecha anulada por el cantante de “How do you sleep?" es el 1 de mayo.

Asimismo, Smith subrayó que cambiará el nombre de esta producción, que en un principio se llamaba “To die for” (Morir por). “¡Habrá un álbum este año, lo prometo!, pero hasta entonces, todavía voy a sacar algo de música nueva en los próximos meses, lo cual me entusiasma muchísimo”, manifestó.