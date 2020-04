Baterista nicaragüense, Bikentios Chávez, en banda de Blues en España

Foto: Instagram Bikentios Chávez

Bikentios Chávez, uno de los bateristas más conocidos en Nicaragua por su participación en su proyecto Revuelta Sonora o la banda CiCLO, participa en la banda Last Livin' Souls en España, que lanzó un video musical hace pocos días titulado "I Don't Need No Doctor".

El tema es un clásico del gran Ray Charles, interpretada aquí por la agrupación liderada por un talentoso músico catalán, que lleva de nombre Joan Rubau. Bikentios cuenta que fue este artista quien llegó a escuchar la banda Blanquito Zurdito, en la cual el nicaragüense toca desde hace 18 meses, y fue ahí que decidió incorporarlo al proyecto.

"Como le gustó como yo tocaba, y además que su proyecto de blues no contaba con un baterista, me propuso formar parte de su banda, a lo cuál acepté casi de inmediato, pues el blues es de los géneros musicales que más disfruto tocar", comenta Chávez.

Bikentios y sus vivencias con el género

Cuando uno piensa en el trabajo musical de Bikentios lo recuerda con esa energía para sus sonidos electros de Revuelta Sonora, o aquel despliegue enérgico para las rolas de CiCLO, pero cabe señalar que este músico también tiene gran influencia y experiencias con el blues.

"Hace tiempo ya había tocado blues con la banda Alto Voltaje, liderada por Martha Vauhgan, y con Quinto Sol, quinteto de fusión junto a Freddy Martinez y Richard Loza, pero también mi papá siempre me enseñó desde pequeño a tocar canciones de blues de Led Zeppelin o Jimmy Hendrix, por lo que siempre he estado familiarizado con ese género", señala Bikentios.

"Aunque lo que más me gusta es tocar rock pesado o metal, el blues tiene mucha carga emocional que otros estilos no ofrecen. Además la sencillez de los arreglos y el acompañamiento necesario de batería en el género blues, acaban siendo un reto interesante para mí. Regreso a las raíces, tocando blues", agrega el multifacético artista nicaragüense.

Rolas originales

A pesar que el proyecto de la banda Last Livin' Souls fue más que nada engendrado para hacer covers, existen canciones escritas originales para acompañar en las presentaciones, por lo cual están proyectándose tener material propio con el cual puedan trascender en la escena musical.

Según cuenta Bikentios, fue "a raíz de la buena química entre los miembros de la banda y la aceptación del público, que ahora nos estamos planteando tocar canciones propias".

Video musical

El video que pueden ver al final de esta nota es uno grabado de forma sencilla pero ordenada, en que se refleja cómo es el proceso de grabar el audio en el estudio de grabación, con cada miembro de la agrupación concentrado y al mismo tiempo disfrutando el momento.

"Estuvimos un día de 9:00 am a 6:00 pm, y en ese tiempo grabamos dos canciones, y a la vez dos videoclips que ya están publicados en YouTube. La verdad que el espacio y el equipo de producción de audio y video lograron hacer su trabajo sin que notáramos su presencia, por lo que pudimos grabar todos los músicos al mismo tiempo sin estar estresados por que nos estaban grabando", indica Chávez.

Te dejamos a continuación el video musical de este grupo compuesto por Joan Rubau (vocales), Nuri Thunder (vocales), Lluís Figueras (guitarras), Miquel Brugués (teclados), Bikentios Chávez (batería), Gerard Cantero (bajo), Nathan Drohm (saxofón) y Pau Antúnez (trompeta).