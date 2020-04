Muere la rapera y modelo estadounidense Chynna Rogers

Foto: Metro

La rapera y modelo Chynna Rogers ha fallecido repentinamente a la edad de 25 años este miércoles según ha confirmado su mánager, John Miller, vía email a varios medios estadounidenses.

Su representante no ha comentado las causas de la muerte de la artista, y aunque era de dominio público que Rogers había luchado contra su adicción a los opioides en el pasado, esto no parece estar conectado con su inesperado fallecimiento.

Era conocida por algunos de sus temas en solitario, pero sobre todo por sus colaboraciones con el colectivo de hip-hop ASAP Mob, grupo con el que colaboró en los exitosos temas Selfie y Glen Coco en 2014. La rapera nació en Filadelfia, donde ha fallecido, y comenzó su carrera como modelo firmando con Ford Models cuando tenía solo 14 años de edad y tras unos años como modelo de catálogo llegó a desfilar para DKNY, entre otras firmas.

La muerte era un tema recurrente en la música de Chynna, su último álbum In case I die first (En caso de que yo muera primero), también fue el nombre de una de sus giras. “Necesito música para morir”, decía en el último vídeo que compartió en su Instagram el mismo día de su muerte, solo unas horas antes, en un raro post en el que hablaba también en el misteriosos mensaje de “malhumor” y de la incomodidad de la vida.

Rogers habló de sus adicciones

Sus compañeros y amigos del mundo del hip-hop se han mostrado desconsolados al igual que sorprendidos por la noticia. ASAP Rocky ha compartido una foto de la artista en su Instagram con el texto “descansa en paz, niña”. La familia de Rogers, a través de la declaración proporcionada por Miller, ha dicho: “Chynna fue profundamente amada y se la echará muchísimo de menos”.

La rapera estrenó su tema Ninety en 2018 para celebrar sus tres meses de sobriedad, algo de lo que habló con la revista Pitchfork. “Llegué al punto en que tenía que hacer algo solo para poder subir al escenario y hacer mi trabajo. No me gustó eso”, añadió que hasta ese momento no había hablado de su adicción porque no la había superado y que estaba trabajando con su carácter “retrospectivo”.