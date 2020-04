Anuel estrena "3 de abril", tema referente al día que ingresó a la cárcel

Foto: Referencia.

Anuel AA acaba de lanzar una canción con su pareja Karol G -titulada “Follow”, en el videoclip muestran cómo es su vida diaria al mismo estilo que “Secreto”- y el artista ya estrenó un nuevo tema “3 de abril”.

Muchos fans se preguntaron por qué le puso como título una fecha, pues la razón se debe a que el puertorriqueño hace referencia al día que ingresó a la cárcel en el 2016. A Enmanuel Gazmey, este es su verdadero nombre, lo detuvieron tras encontrarle tres armas de fuego, una de ellas robada, entre otras piezas para disparar.

En partes de la canción, se escucha cuando los periodistas narraron su detención en los noticieros. Ese 3 de abril del 2016, Anuel AA ya era medianamente conocido, sin embargo, su carrera tuvo una pausa al ser detenido junto a Jorán Torres Rosario, Luis Malpica Negrón y Ángel Emmanuel Giovanni Bermúdez Cappel, quien cumplía una probatoria federal por robo de automóvil a mano armada.

El intérprete de “China” invitó a sus seguidores a escuchar su canción "3 de abril" ya que expresa un momento en su vida que nunca contó abiertamente y del cual asegura estar arrepentido.

En su cuenta de Instagram, Anuel AA mostró videos y fotos contando cómo fue esa época, además, repitió lo que le dijeron los policías cuando le pusieron las esposas:

“Los que me arrestaron cuando me pusieron las esposas me dijeron 'se te acabó la carrera cabrón' y se empezaron a reír de mí. Los odié toda mi vida, hasta ahora, porque gracias a esa humillación me obligué yo mismo a no volver a fracasar nunca más en la vida”.

El videoclip de “3 de abril” ya cuenta con más de 8 millones de vistas. Sus fanáticos enviaron mensajes de apoyo al artista tras superar su paso en prisión y trabajar al 100% en la música.