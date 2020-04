Fallece a los 81 años Bill Withers, autor de ‘Ain’t No Sunshine’

Foto: Referencia.

El cantante estadounidense de soul Bill Withers, conocido especialmente por escribir canciones como Lean on Me, Ain’t No Sunshine y Lovely Day, ha fallecido a los 81 años por complicaciones cardíacas, según ha informado su familia a través de un comunicado.

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro amado y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón impulsado por conectarse con el mundo en general, con su poesía y música. Hablaba honestamente con las personas y las conectaba entre sí. Una vida tan privada como la que vivía cerca de familiares y amigos íntimos. Su música siempre pertenecerá al mundo. En este momento difícil, rezamos para que su música ofrezca comodidad y entretenimiento mientras los fanáticos se aferran a sus seres queridos”.

Además de los citados, el artista escribió y grabó destacados éxitos del panorama musical, como Use Me y Just the Two of Us. Todo ello le llevó a entrar en el salón de la fama del Rock and Roll en 2015 y a ganar nada menos que tres Grammy.

Nacido en 1938, se enfrentó a una infancia complicada en Slab Fork, Virginia. Su tartamudeo no le ofreció facilidad alguna para hacer demasiados amigos. Además, a los 13 años, perdió su padre, por lo que su abuela lo acabó criando. Un amor que siempre llevó con él, hasta el punto de dedicarle en su álbum debut una canción: Grandma’s Hands.

Pasó nueve años en la marina de EE.UU., antes de deslumbrar con su carrera musical. Luego, pasó un tiempo trabajando haciendo inodoros y aprovechaba las noches para grabar demos, que enviaba a promotoras musicales. Finalmente, firmó con Sussex Records y contrató a Booker T Jones para producir Just As I Am.