Pitbull lanza "Creo que ganaremos", inspirado en los que combaten el coronavirus

El artista norteamericano Pitbull, anunció mediante sus redes sociales el lanzamiento de su nueva canción: “I believe we will win”, en español, “Creo que ganaremos”. Este tema contiene un mensaje inspirador para las personas que están combatiendo el nuevo coronavirus.

"Enseñémosle al mundo lo poderosos que somos cuando nos unimos para pelear juntos por la misma causa a la que llamamos vida (I believe we will win)", se lee en la publicación.

Con estas palabras, Pitbull confirmó el estreno de su canción y solo mostró un extracto de que lo será. En el teaser, el cantante presentó su nuevo single desde la azotea del colegio Slam:

"Ahora cuando tenemos miedo es cuando no hay que olvidarse de todo y correr. Hay que hacer frente y levantarnos. La razón por la que estoy en esta azotea es para poder enseñaros esta ciudad. Miami me enseñó cómo luchar, y eso es algo que quiero mostrarle a todo el mundo ahora mismo. Ahora es cuando tenemos que unirnos, pelear duro y mostrar lo poderosos que somos cuando estamos unidos".

Pitbull se une a Selena Gomez quien también donará parte del dinero para luchar contra la pandemia del coronavirus y así apoyar a quienes más lo necesitan.

La exchica Disney confirmó hace unos días estrenó su canción “Dance Again”. A través de su cuenta de Instagram, aseguró sentirse rara por presentarlo en estos tiempos difíciles debido al coronavirus.

Sin embargo, decidió colaborar durante esta crisis y señaló que parte de las ganancias las donará para tratar a las personas que fueron contagiadas por el COVID-19.

“Por cada compra del nuevo merchandising 'Dance Again' en mi tienda, una parte de las ganancias beneficiará al Fondo de ayuda MusiCares COVID-19”.