Mario Bautista se pronuncia ante acusaciones de abuso en su contra

Foto: Referencia.

Horas después de que una revista lo involucrara en un escándalo de abuso de menores, el youtuber y cantante Mario Bautista respondió a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Además de lamentar el estar involucrado en acusaciones tan delicadas, Bautista aprovechó para advertir que podría tomar acciones legales contra la revista que publicó la historia.

“Me da mucha tristeza que alguien pueda hacer acusaciones tan delicadas hacia mi persona con la intención de obtener un beneficio económico a costa de dañar mi imagen y carrera”, indicó al inicio de su mensaje, que en su cuenta de Twitter apareció como “comunicado oficial”.

“Por supuesto, no lo tomaré a la ligera. Mi equipo está analizando cuáles son las medidas más apropiadas, incluido el tomar acciones legales por difamación contra el medio amarillista que publicó esto y que se caracteriza por publicar información falsa”, añadió.

Finalmente Mario agradeció a sus seguidoras por sus muestras de apoyo.

“Los amo y de verdad gracias a todas mis bautisters y la gente que está mandado buena vibra”.

El escándalo de Mario Bautista

La revista TV Notas publicó en su número de esta semana el relato de cuatro jóvenes originarias de Guadalajara, quienes aseguraron haber sido víctimas de abuso en una fiesta del youtuber.

Según la historia, Mario conoció a una de ellas en un antro y la invitó a su casa en Acapulco para la grabación de un video.

La adolescente invitó a su vez a tres amigas y Bautista les envió, a través de su asistente, los boletos para que viajaran a Ciudad de México y de ahí su chofer las trasladara a Acapulco.

Así ocurrió el recorrido, pero al llegar al puerto se dieron cuenta que no había grabación de video sino más bien una fiesta, en la que les ofrecieron drogas y alcohol.

Te puede interesar: Josenid, del famoso tema "Su nombre en mi cuaderno" confirmó su embarazo

El relato tomó tintes aún más serios cuando una de las chicas dijo que, estando alcoholizada, subió a cambiarse los zapatos de tacón y en ese momento el cantante le habría pedido que le hiciera sexo oral.

"Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...”, señaló.

Otras de las chicas comentaron que Mario les propuso hacer un trío, pero como no aceptaron las ignoró. A la mañana siguiente una de ellas despertó sin ropa y no sabe si tuvo alguna relación sexual con el hombre que estaba al lado, pues no lo recuerda.

Ante la publicación de la historia, las fans de Bautista salieron en su defensa a través de mensajes en Twitter, donde el nombre del cantante se convirtió en tendencia.

“Mario Bautista es el ser humano más maravilloso que pueda existir. Su sonrisa me da mil millones de años de vida”, “Gracias por llegar alumbrarme incluso en mis días más oscuros, impulsas a miles de personas a seguir sus sueños”, decían algunos de los comentarios.

“Qué onda con lo que están diciendo de Mario Bautista, sigo su trabajo desde el 2015 y desde ese entonces siempre ha existido gente inventando o exagerando alguna polémica, sé que no es perfecto pero tampoco es malo y jamás obligaría a nadie a hacer algo en contra de su voluntad”, escribió otra de sus seguidoras.

En los mensajes, que ya suman decenas, se destacan las cualidades del intérprete y también dejan clara su admiración por él. “Es una persona preciosa”, “Es y será siempre uno de mis más grandes ídolos”.