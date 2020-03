Mario Bautista, menores lo acusan de abuso

Foto: Referencia.

El cantante y youtuber Mario Bautista se convirtió en tendencia en Twitter luego de que sus fans salieran a defenderlo tras el escándalo que se desató por una acusación de abuso de menores.

La revista TV Notas publicó en su número de este martes una historia según la cual cuatro adolescentes habrían vivido una pesadilla en la casa del cantante en Acapulco.

Las adolescentes, tres de 17 años y una de 18, son originarias de Guadalajara, y relataron a la publicación que Bautista las invitó a su casa para la grabación de un video, pero cuando llegaron se dieron cuanto de que se trataba de una fiesta.

De acuerdo con el relato fue una de ellas quien conoció al cantante en un antro y éste la invitó a Acapulco y le dijo que sin problema podría llevar a otras amigas, así que su asistente les envió los boletos y ellas viajaron a Ciudad de México el pasado miércoles 24 de marzo para de ahí trasladarse al puerto.

Las chicas, contaron, pasaron algunos sustos en el trayecto pues incluso los detuvo un policía y el chofer que las llevaba les pidió que escondieran un arma que estaba en el vehículo.

Finalmente llegaron a una casa en Acapulco donde también había gente armada, pero se tranquilizaron al ver a Mario quien les indicó que la reunión se realizaría en otro inmueble.

Una vez ahí, dijeron, les ofrecieron alcohol, marihuana y cocaína, y el cantante comenzó a manosearlas. Una de las chicas aseguró que le dieron un chocolate que la hizo sentir mal.

La chica que lo conoció en el antro recordó que en un momento de la fiesta, en el que ya se encontraba mareada por el alcohol, subió a cambiarse los tacones y Mario la acompañó, pero el cantante le pidió que le hiciera sexo oral.

"Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...”, señaló.

Otras de las chicas comentaron que Mario les propuso hacer un trío, pero como no aceptaron las ignoró y bajó a la fiesta en donde había otros youtubers.

A la mañana siguiente una de ellas despertó sin ropa y no sabe si tuvo alguna relación sexual con el hombre que estaba al lado, pues no lo recuerda.

La defensa de las fans

Justo este martes por la mañana en las tendencias de Twitter en México se encontraba el nombre de Mario Bautista y es que ante la publicación de la nota, decenas de sus fans salieron a defenderlo.

“Mario Bautista es el ser humano más maravilloso que pueda existir. Su sonrisa me da mil millones de años de vida”, “Gracias por llegar alumbrarme incluso en mis días más oscuros, impulsas a miles de personas a seguir sus sueños”, decían algunos de los comentarios.

Sin respuesta

Mario Bautista aún no se pronuncia respecto de la versión publicada por la revista. Su más reciente post en Instagram es de unas fotografías tomadas, precisamente, en Acapulco.

"Una de mis metas esta cuarentena es adentrarme con determinación en lo profundo de mi ser y también meterle al gym jajaja ¿y ustedes? ¿Tienen algo que quieran aprender, probar, investigar, cuestionar esta cuarentena?".