La reunión de los Backstreet Boys desde sus casas de la que todo mundo habla

Foto: Referencia.

Los artistas internacionales también se han sumado al movimiento de tocar en directo desde sus casas para entretener a los ciudadanos que están confinados y así, hacerles pasar un rato maravilloso dejando de lado lo que hay fuera por un momento, la pandemia.

Esta vez, fue un evento solidario para 'IHeartRadio Living Room concert for America' que presentó Elton John el pasado domingo, ofrecido por la televisión estadounidense, Fox TV.

Durante el concierto actuaron multitud de caras conocidas: Mariah Carey, Camila Cabello, Billie Eilish o los Backstreet Boys. Concretamente fueron estos últimos los que sobresalieron por encima del resto al volver a juntarse los cinco integrantes para esta acción.

En una cuarentena que ha permitido que se unieran de nuevo cada uno desde su hogar, el vídeo de la banda de los 90 cantando su éxito de siempre, I want it that way, ha dado la vuelta al mundo para hacerse viral.

Cada uno de ellos interpretó su estrofa desde diferentes puntos de sus domicilios. Alguno lo hizo desde la piscina, como Nick Carter, otro desde el sofá, sentado en la butaca de un piano o también acompañado de sus hijos, como se le vio a Kevin Richardson.

Con una foto de los cinco de portada, a modo de pantalla partida para que se les viera a todos, subieron el vídeo del que todo el mundo habla a través de las redes sociales.

Te puede interesar: Selena Gómez estrena video y anuncia donación para luchar contra el coronavirus

La publicación, en la cuenta oficial de los Backstreet Boys de Instagram, iba acompañada de un pequeño texto que expresaba lo siguiente: "Es un honor que podamos ser parte de este increíble evento". El vídeo ya recoge casi 900.000 visualizaciones y más de 20.000 comentarios aplaudiendo la vuelta de los cinco para esta iniciativa.

Daba igual desde donde cantasen, lo importante era el fin benéfico con el que lo hacían y por el que se reunían: para ayudar a todos los sanitarios que están luchando día y noche contra el coronavirus.

Todo el dinero que se recaudó en esa noche fue donado a varias ONG como 'Feeding America', fundación que distribuye alimentos a más de 46 millones de personas, o 'First Responders Children's Foundation', la cual da apoyo a las familias de las personas que están combatiendo el coronavirus en primera línea.

La última vez que pudimos disfrutar de las cinco voces al unísono de Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean y Brian Littrell fue en mayo del año pasado en el WiZink Center de Madrid.

En ese momento los Backstreet Boys estaban de gira presentando su nuevo álbum, DNA. Un concierto que duró dos horas y en el que cantaron 34 canciones a los 15.000 asistentes que allí se congregaban.