"Pase días con mucho miedo", Jorge Drexler reveló que tuvo coronavirus

Foto: Referencia.

El cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler reveló que él y su esposa, Leonor Watling, tuvieron coronavirus y que ambos debieron transcurrir el período de la enfermedad durante un aislamiento absoluto en su casa de España, el país donde reside.

"Pasé unos días muy raros, con mucho miedo, aunque fue la versión suave de la enfermedad", contó.

“La primera semana fue muy dura” porque debió estar confinado con su esposa “en un cuarto”, precisó. "Ahora estoy bien, pero todos en casa hemos pasado por la pandemia", aseguró durante una entrevista radial.

Según su relato, la detección del virus ocurrió en Madrid, a su regreso de Costa Rica, país donde debió suspender una serie de conciertos una vez declarada la pandemia.

Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos.

Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. #SaludarCodoConCodo pic.twitter.com/FAuR2lhXJZ — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 10, 2020

Hace dos semanas, el artista había contado a través de Twitter que se encontraba en “aislamiento voluntario y completo”. Sin embargo, hoy contó que luego de advertir algunos síntomas de la enfermedad, hizo las consultas médicas desde su casa, sin dirigirse a un centro asistencial, y que fue allí cuando se enteró.

"Los hospitales son para la gente que los necesita, que son las personas mayores o con enfermedades previas. Los hospitales están saturados: nosotros no fuimos a consultar, lo hicimos desde casa”, agregó sin especificar si el período en que tuvo el virus fue cuando lanzó a través de las redes sociales su canción “Codo con codo”, que por esos días le dedicó al coronavirus.

Debido a la angustia, luego de enterarse que padecía el virus estuvo al menos dos semanas sin tocar la guitarra. “Casi todos los días tenemos noticias de una persona cercana” que fue víctima del COVID-19 dijo y envió “un abrazo a los amigos que han perdido seres queridos”.

[email protected] [email protected] de Latinoamérica: tienen una oportunidad única de no cometer los mismos errores que cometimos en España e Italia. Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas. Todo va muy rápido.

Ya pasamos la etapa del #codoconcodo

Ahora toca #QuedarseEnCasa pic.twitter.com/GUxwY63MWV — Jorge Drexler (@drexlerjorge) March 15, 2020

"Nos dimos cuenta que nos teníamos que quedar acá y que tenía que llegar mi hijo de Londres. Lo que nos pasó a toda mi familia es que nos tomó de sorpresa", explicó al relatar los momentos que atravesó. La situación los "tomó de sorpresa" porque "esto no se veía venir" cuando regresó a España, justo en momentos en que el gobierno de ese país tomó medidas especiales.

Por esos días, Drexler había advertido a través de un video que tanto en España como en Italia, los países más afectados por la pandemia, “no estuvimos tomándonos en serio esta pandemia y eso fue un error gravísimo que estamos pagando con muchísimo miedo y un caos sanitario completo”.

Por entonces, el músico apuró su regreso a su casa de Madrid desde Costa Rica, donde escribió la canción que alude a la distancia social que se debe mantener para evitar la propagación del virus. De hecho, la compartió a través de las redes sociales en una versión interpretada desde la habitación del hotel donde se hospedaba.

"Me gustaría decir que de esto se sale. Gran parte de los que pasamos por esta enfermedad podemos decir que no es una enfermedad fuerte en muchos de los casos. Hay que tener serenidad en este momento, de la misma manera en la que no hay que comprar a lo loco”, aconsejó el artista.