Autor del clásico “I love rock ‘n roll”, muere por coronavirus

Foto: Referencia.

Alan Merrill, coautor del clásico hit ‘I Love Rock ‘n Roll’ se convirtió en una víctima más del coronavirus. El exintegrante de la banda The Arrows falleció a los 69 años, el último domingo en Nueva York.

La hija del músico, Laura Merrill, confirmó el deceso a través de su cuenta de Facebook.

“Me dieron dos minutos para decir adiós antes de que me hicieran salir. Se veía tranquilo y mientras yo salía había todavía un destello de esperanza de que él no sería un cintillo a la derecha de las pantallas de CNN/Fox News”, escribió.

“Caminé 50 cuadras hasta mi casa aún con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentía que era la única persona aquí y quizás en varios sentidos sí lo era. Para cuando llegué a la puerta de mi apartamento recibí la noticia de que se había ido”, agregó.

Asimismo, Laura señaló que Alan Merrill “minimizó el ‘resfriado’ que él creía que tenía”, pero que terminó siendo el coronavirus.

Joan Jett llora la partida de Alan Merrill

Joan Jett, la que puso la voz para “I Love Rock ‘n Roll”, utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de Alan Merril.

“Acabo de enterarme de la terrible noticia de que Alan Merrill nos ha dejado. Mis pensamientos y amor están con su familia, amigos y la comunidad de la música. Todavía me acuerdo de cuando me encontraba viendo en la televisión a The Arrows en Londres y cómo me quedé loca con la canción que estaban cantando. Con gratitud y tristeza, le deseo un buen viaje hasta el otro lado”.