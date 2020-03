Nine Inch Nails publican un doble disco por sorpresa

Foto: Referencia.

Nueva jugada maestra de Nine Inch Nails. Sacándose los ases inesperadamente de debajo de la manga, Trent Reznor y Atticus Ross acaban de publicar una doble entrega de sus suculentos recopilatorios «Ghosts».

«Ghosts V: Together» y «Ghosts VI: Locusts» es cómo vienen tituladas dos obras que llegan para ayudarnos a generar conexión entre todos nosotros. Estas son las primeras de la saga «Ghosts» que salen a la luz desde 2008.

«La música – ya se escuchándola o creándola – siempre ha sido aquella cosa que nos ha llegado a superarlo todo, ya sea bueno o malo. Con eso en mente y como forma de mantenernos cuerdos, hemos decidido trabajar hasta la madrugada para completar aquellas grabaciones de «Ghosts» – detalla el dúo en un escrito publicado en la web del grupo. «Ghosts V: Together» es para cuando las cosas parecen que están bien. Y «Ghosts VI: Locusts»… Bueno, ya lo descubriréis por vosotros mismos«. Descarga el doble disco de forma totalmente gratuita aquí. Esta noche el doble LP estará disponible en todas las redes de streaming.

23 son las canciones incluidas en «Ghosts V: Together» y «Ghosts VI: Locusts» que nos demuestran, una vez más si cabe, que aquel tipo llamado Trent Reznor no cuenta con la palabra «descanso» en su vocabulario personal. Lo que no haga este genio…

GHOSTS V: TOGETHER

01. LETTING GO WHILE HOLDING ON

02. TOGETHER

03. OUT IN THE OPEN

04. WITH FAITH

05. APART

06. YOUR TOUCH

07. HOPE WE CAN AGAIN

08. STILL RIGHT HERE

GHOSTS VI: LOCUSTS

01. THE CURSED CLOCK

02. AROUND EVERY CORNER

03. THE WORRIMENT WALTZ

04. RUN LIKE HELL

05. WHEN IT HAPPENS (DON’T MIND ME)

06. ANOTHER CRASHED CAR

07. TEMP FIX

08. TRUST FADES

09. A REALLY BAD NIGHT

10. YOUR NEW NORMAL

11. JUST BREATHE

12. RIGHT BEHIND YOU

13. TURN THIS OFF PLEASE

14. SO TIRED

15. ALMOST DAWN